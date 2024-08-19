Бутлегер из Петербурга заплатит 3,6 млн рублей штрафа за контрафактный алкоголь

Уроженец из Средней Азии выплатит штраф в размере 3,6 миллиона рублей за производство контрафактного алкоголя. Паленку он гнал в двух гаражах Красногвардейского и Московского районов Петербурга, рассказала пресс-служба прокуратуры 19 августа.

К бутлегеру полицейские пришли в декабре 2022-го перед Новым годом. В его гараже в Красногвардейском районе нашли восемь тонн алкоголя. Свою продукцию мужчина производил и разливал по бутылкам с этикетками с февраля по ноябрь 2022 года. Цеха он организовал по трем адресам.

Контрафактный алкоголь изъяли, бутлегера оштрафовали на 3,6 миллиона рублей.

