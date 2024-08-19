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    Бутлегер из Петербурга заплатит 3,6 млн рублей штрафа за контрафактный алкоголь

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    Уроженец из Средней Азии выплатит штраф в размере 3,6 миллиона рублей за производство контрафактного алкоголя. Паленку он гнал в двух гаражах Красногвардейского и Московского районов Петербурга, рассказала пресс-служба прокуратуры 19 августа.

    К бутлегеру полицейские пришли в декабре 2022-го перед Новым годом. В его гараже в Красногвардейском районе нашли восемь тонн алкоголя. Свою продукцию мужчина производил и разливал по бутылкам с этикетками с февраля по ноябрь 2022 года. Цеха он организовал по трем адресам.

    Контрафактный алкоголь изъяли, бутлегера оштрафовали на 3,6 миллиона рублей.

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