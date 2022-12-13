Силовики ломали дверь бутлегеру на северо-востоке Петербурга. Он готовился к праздникам в гараже

Подготовка к новогодним праздникам для жителей Петербурга стала на восемь тонн алкоголя безопаснее после визита силовиков в гаражи в Красногвардейском районе города.



Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 декабря, оперативники экономической безопасности ликвидировали цех, где разливали и готовили к продаже сомнительный алкоголь.