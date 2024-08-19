Стало известно, сколько петербуржцев попадут под прогрессивную шкалу налога на доходы

Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц коснется 3 % петербуржцев. Город от этого не выиграет.



Расчеты регионального управления Федеральной налоговой службы 19 августа представила заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Ольга Цень в ходе нулевых чтений бюджета. С 2025 года вместо двухступенчатой начнет действовать более сложная система для расчета НДФЛ. В случае с основными доходами ставка составит 13 %, если они не превышают 2,4 млн в год, 15 % — с 2,4 до 5 млн, 18 % — с 5 до 20 млн, 20 % — с 20 до 50 млн и 22 % — более 50 млн.



Для пассивных доходов (например, продажа недвижимости) ставка в 13 % сохранится до суммы 2,4 млн, а для большей — составит 15 %. 5 млн станут точкой роста ставки с 13 % до 15 % для некоторых других статей, которые обозначены как СВО и северные надбавки.



Впрочем, городской бюджет от этого роста ничего не получит, так как меняется и система распределения. Ольга Цень привела для примера расчеты по сумме дохода в 55 млн рублей. Сейчас налог на нее составляет 8,1 млн, из которых 7,2 млн получает город, остальное — федеральный бюджет. С 2025 года сумма налога превысит уже 10 млн, но город получит даже чуть меньше, чем в настоящий момент.



И Ольга Цень, и глава комитета финансов Светлана Енилина говорили также о других бюджетных рисках. В частности — увеличение лимитов, при которых предприятия могут переходить на упрощенную систему налогообложения, из-за чего падают поступления по налогу на прибыль и имущество. Кроме того, продолжается эффект от реформы, касающейся консолидированных групп налогоплательщиков (в частности, Газпрома), которые платят напрямую в регион меньшую часть отчислений, а большую направляют в центр, который их распределяет по нормативам.



Еще один момент — двукратное увеличение социальных налоговых вычетов и лимитов до 450 тысяч. Это приведет к выпадению 250 млн рублей из налоговых поступлений. Плюс — вычеты на ГТО и возвращение 7 % уплаченного НДФЛ семьям, где среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов.



Светлана Енилина оценила эффект от изменения федерального законодательства в 25 млрд рублей выпадающих доходов города, однако отметила, что инструменты для компенсации есть — в частности, туристический налог. Ольга Цень сообщила, что налоговый риск — порядка 15 млрд, но положительная динамика сборов показывает, что в 2025-м поступления вырастут по сравнению с 2024-м на 10 %.



Подробнее о том, каким будет бюджет города на 2025 год, читайте здесь

