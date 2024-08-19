Петербург рассчитывает перевыполнить план по доходам на 67,6 млрд, а в 2025 году — увеличить их на 3 %

В 2024 году доходы петербургского бюджета составят 1, 247 трлн рублей. При этом в бюджете пока вписано только 1,180 трлн.



Основные показатели проекта городского бюджета на ближайшие три года обсудили 19 августа в Законодательном собрании, на открытии так называемых нулевых чтений. Согласно оценке комфина, план по доходам в 2024 году будет перевыполнен на 5,7 %. В 2025 году их объем вырастет на 2,9 % (до 1,283 трлн), в 2026 — на 5,9 % (1,359 трлн), в 2027 — на 6,6 % (1,449 трлн).



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На данный момент планы по доходам на 2024 год выполнены на 64,1 %, а если брать только собственные доходы города без безвозмездных поступлений, — то на 63,8 %.



Расходы города на 2025 год запланированы базово в объеме 1,249 трлн, из них 233,7 млрд — адресная инвестиционная программа, в рамках которой идет инфраструктурное строительство. Кроме АИП, больше всего направят на развитие образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.



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Показатели бюджета будут уточняться в ходе разработки и утверждения его проекта. Сейчас авторы исходят из того, что валовый региональный продукт вырастет в 2025 году на 2,9 %, а в 2026 и в 2027 — на 3 %. Среднемесячный доход петербуржца от трудовой деятельности будет составлять соответственно 93 тысячи, 101 тысячу и 110 тысяч рублей. Инфляция будет достигать 4,6 % в 2025 и по 3,9 % — в два последующих года. А тарифы ЖКХ вырастут на 6,3 %, 4,3 % и 4 % соответственно.



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