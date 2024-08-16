Натурализованного россиянина с Украины лишили гражданства за наркотики

«Принял Присягу и поклялся соблюдать закон, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, быть верным России, уважать культуру, историю и традиции, защищать свободу и независимость РФ», — рассказала Лебедева.

Как рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 16 августа , Веремчук в конце 2019 года получил гражданство России по упрощенному порядку в статусе гражданина Украины.

Смольнинский районный суд отказал в иске украинцу Евгению Веремчуку, который просил признать незаконным решение о лишении его приобретенного гражданства России. Натурализованного гражданина поймали на незаконном хранении наркотиков.

В январе 2020-го Веремчук получил российский паспорт, а уже в феврале 2021 года был осужден по 228 ст. УК РФ. В январе 2024 года ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области приняло решение о прекращении гражданства Веремчука.

Мужчина попытался оспорить решение правоохранительных органов и подал в суд. Хотя Веремчук ссылался на «глубочайшую социализацию» в России, суд в признании решения незаконным отказал.



Ранее приобретенного гражданства лишили Александра Сомрякова. Его признали виновным в распространении ложной информации о ВС РФ и дали шесть лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости.

