Кабмин РФ не поддержал законопроект о лишении гражданства за тяжкие преступления

В январе текущего года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий лишать гражданства РФ за тяжкие преступления. В правительстве ознакомились с инициативой и не поддержали ее, сообщают 2 июля РИА Новости.



Напомним, что авторами инициативы выступили Алексей Журавлев (ЛДПР), Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду!»), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия»), а также Михаил Матвеев (КПРФ). Депутаты предложили скорректировать пункт 1 статьи 24 Закона «О гражданстве Российской Федерации». Речь идет о гражданстве, которое было получено в результате признания гражданином РФ на основании федерального конституционного закона, международного договора РФ или приема в гражданство.



«Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке законопроекта.



Кабмин РФ предлагает депутатам Госдумы доработать предложенный законопроект. В правительстве отмечают, что установление такого широкого перечня преступлений переводит институт прекращения гражданства России в уголовно-правовую плоскость. В связи с этим лишение гражданства может стать новым видом наказания за совершение преступления.

