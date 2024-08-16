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    Певчих* и Ярмыш* внесли в реестр террористов и экстремистов

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    Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Марию Певчих* и Киру Ярмыш*. Об этом 16 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

    «Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р., г. Ростов-на-Дону... 39. Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р., г. Москва», — следует из перечня Росфинмониторинга.

    Мария Певчих — глава признанного экстремистским «Фонда борьбы с коррупцией»**. В декабре 2023 года МВД РФ объявило ее в федеральный розыск по статье УК. Спустя месяц, в январе 2024 года, Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих*.

    Кира Ярмыш* — пресс-секретарь Алексея Навального*. Ее также обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе.

    * Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Ярмыш и Певчих также внесены Минюстом РФ в перечень иноагентов.

    ** «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК —     НКО-иноагент, экстремистская организация, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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