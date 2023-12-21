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    МВД объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

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    Глава Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской в РФ, ликвидирована) Мария Певчих (признана иностранным агентом) объявлена в уголовный розыск. В этом убедился корреспондент «Фонтанки».

    Фото: МВД России
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    «Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК», — следует из базы данных розыска МВД России. Не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

    *ФБК признан экстремистской организацией в июне 2021 года, ликвидирована по решению суда.

    **Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

    Фото: МВД России

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