МВД объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Глава Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской в РФ, ликвидирована) Мария Певчих (признана иностранным агентом) объявлена в уголовный розыск. В этом убедился корреспондент «Фонтанки».
«Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК», — следует из базы данных розыска МВД России. Не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.
*ФБК признан экстремистской организацией в июне 2021 года, ликвидирована по решению суда.
**Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.