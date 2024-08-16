«Площадь Александра Невского-1» открыли. Там по-прежнему толпы, люди едут по земле

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В 9:43 станцию «Площадь Александра Невского-1» открыли, теперь она работает в обычном режиме, сообщает телеграм-канал метрополитена. Поезда на четвёртой линии идут от «Улицы Дыбенко» до «Лиговского проспекта». Из-за перегрузки на четвёртой линии сложности возникали и на других линиях.

Читатели «Фонтанки» пишут, что пассажиров на станции «Площадь Александра Невского» по-прежнему очень много. «Сегодня не удалось никак перейти на станции «Площадь Александра Невского»: толпы недоумевающих людей повсюду. В результате на станцию «Улица Дыбенко» ехала до «Ломоносовской» и на автобусе через Володарский мост», — рассказывает читательница Ната.

«Проблемы и на зелёной ветке метро от «Рыбацкого» в сторону центра. Сначала всех пассажиров попросили выйти на «Елизаровской», мы заполнили всю станцию. И с трудом вместились в следующий поезд. А следующий ехал до «Площади Александра Невского» вдвое дольше. Люди со станции не вместились в вагон», — делится читательница Мария.

«С «Маяковской» невозможно было доехать до «Александра Невского», машинисты объявляли, что эту станцию просто проедут. Так ушло три или четыре поезда, — пишет читательница Анна. — Вернулась на «Владимирскую», чтобы попробовать все-таки перейти через переход: невозможно, переход закрыт. Вернулась на «Маяковскую», поезда действительно поехали, но вот незадача: с «Александра Невского-1» невозможно было перейти на «Александра Невского-2», огромная толпа людей, просто не пройти туда. И наверх выйти не так-то просто, люди уже до середины станции набились, только через 15 минут удалось выбраться наружу. Снаружи толпы людей, ни самокатов, ни автобусов, такси по бешеным ценам. До «Новочеркасской» пришлось добираться пешком через мост, как и многим, на работу опоздала».