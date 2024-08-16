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    Замечание о парковке на юго-западе Петербурга привело к стрельбе

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    С оружием в руках отстаивал пространство у собственного дома житель Красносельского района Петербурга. Досталось самосвалу.

    За помощью в полицию 36-летний водитель ГАЗа обратился 15 августа в начале третьего часа дня после неудачной парковки, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Мужчина поставил автомобиль возле забора на улице Академика Павлова, 29/20, и, очевидно, расстроил хозяина частного дома.

    Тот сделал замечание, но реакцией не удовлетворился. По словам заявителя, с дороги его изгоняли выстрелом в машину из воздушного ружья так, что повредили левое крыло.

    Приехавший на место наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел 55-летнего жителя дома. По предварительным данным, ружья у него не нашли. Мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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