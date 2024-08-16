Замечание о парковке на юго-западе Петербурга привело к стрельбе

С оружием в руках отстаивал пространство у собственного дома житель Красносельского района Петербурга. Досталось самосвалу.



За помощью в полицию 36-летний водитель ГАЗа обратился 15 августа в начале третьего часа дня после неудачной парковки, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Мужчина поставил автомобиль возле забора на улице Академика Павлова, 29/20, и, очевидно, расстроил хозяина частного дома.



Тот сделал замечание, но реакцией не удовлетворился. По словам заявителя, с дороги его изгоняли выстрелом в машину из воздушного ружья так, что повредили левое крыло.

