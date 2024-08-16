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    Поезда на четвёртой линии метро снова идут — только до «Лиговского проспекта»

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    4 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Тимур
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    В 8:43 движение поездов на четвёртой линии восстановили, сообщает телеграм-канал метро. Поезда едут от «Улицы Дыбенко» до «Лиговского проспекта».

    читатель «Фонтанки»

    Напомним, сегодня, 16 августа, из-за ремонта закрыты «Спасская» (на три дня) и «Достоевская» (на один день), поезда ходят только до «Лиговского проспекта». «Площадь Александра Невского» осталась единственной пересадочной станцией на линии. Пассажиров там так много, что они не успевают делать пересадку. Из-за этого движение поездов на некоторое время останавливали, а станции закрывали.

    Фото: читатель «Фонтанки» Тимур

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