Поезда на четвёртой линии метро снова идут — только до «Лиговского проспекта»

В 8:43 движение поездов на четвёртой линии восстановили, сообщает телеграм-канал метро. Поезда едут от «Улицы Дыбенко» до «Лиговского проспекта».
читатель «Фонтанки»
Напомним, сегодня, 16 августа, из-за ремонта закрыты «Спасская» (на три дня) и «Достоевская» (на один день), поезда ходят только до «Лиговского проспекта». «Площадь Александра Невского» осталась единственной пересадочной станцией на линии. Пассажиров там так много, что они не успевают делать пересадку. Из-за этого движение поездов на некоторое время останавливали, а станции закрывали.