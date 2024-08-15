Дистанционное обучение могут ввести в Курской области с 1 сентября

Власти Курской области обсуждают возможность введения дистанционного обучения с 1 сентября этого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя врио губернатора региона Андрея Белостоцкого.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Регион постоянно подвергается атакам ВСУ. Жителей приграничных районов эвакуируют. По данным на 15 августа, с территорий уехали 121 тысяча человек, работа по 59 тысячам продолжается.

Боевые столкновения ежедневно идут в Судже. Согласно сводке Минобороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2 640 военнослужащих. Также ВС РФ восстановили контроль над селом Крупец в Глушковском районе.

