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    Три автобуса сгорели неподалеку от автовокзала в Петербурге

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    6 комментариев

    Стало известно, что так сильно полыхало в районе Обводного канала. По данным городского ГУ МЧС, на Днепропетровской улице, 63 сгорели три автобуса, припаркованные на стоянке недалеко от автовокзала.

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    Судя по кадрам, полыхали белые рейсовые автобусы Scania и Mercedes; марку третьего пока не удалось установить из-за сильных повреждений.

    Сигнал о возгорании поступил в 16:43. Гигантский столб черного дыма был виден из разных районов города. С огнем боролись четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

    «Полностью сгорели три автобуса. В 17:18 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

    Как сообщили в городской прокуратуре, автобусы сгорели на стоянке. Ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, и при наличии оснований будут приняты меры реагирования. «В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей», — добавили там.

    По предварительным данным «Фонтанки», причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы у одного из автобусов (тот, что по центру), от него пламя перекинулось на соседние машины. Можно заметить, что немного пострадал и стоявший рядом грузовик.

    Фото: прокуратура Петербурга
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    «Автобусы перевозчиков загорелись на территории, не относящейся к автовокзалу. Автобусы готовились к выполнению рейсов в Элисту и в Ригу. Ввиду случившегося рейс в Элисту отменен. На рейсе в Ригу сегодня будет проведена замена на более поздний. Обо всех изменениях пассажиры оповещены», — уточнили «Фонтанке» в Агентстве внешнего транспорта.

    Фото: прокуратура Петербурга

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    Комментарии 6

    15 Авг 2024 в 18:16
    Страна в огне
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