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    Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов погасил долги по налогам, его счета разблокировали

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    Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов погасил все долги по налогам. Банковские счета экс-чемпиона разблокированы, сообщили 15 августа РИА Новости со ссылкой на данные платформы «БИР-Аналитик».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что приставы хотели взыскать с Нурмагомедова долги по налогам на более чем 79,3 миллиона рублей. Как сообщалось на сайте ФССП РФ, приставы в июле 2024 года возбудили исполнительное производство.

    Проверку в отношении бывшего бойца UFC в ведомстве провели в декабре 2023 года. Приставы изучали доходы экс-чемпиона с 2019 по 2021 годы.

    Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным с 29 победами в профессиональных единоборствах.

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