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    Два пилота погибли при падении истребителей на северо-востоке Франции

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    Два пилота погибли при падении двух истребителей на северо-востоке Франции. Их смерть подтвердил глава государства Эммануэль Макрон. Сообщение с соболезнованиями от президента передает издание Parisien.

    «Мы со скорбью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабире и лейтенанта Маттиса Лоренса во время авиакатастрофы учебного полета на самолете Rafale», — написал Макрон в своих соцсетях.

    Также он добавил, что «нация разделяет боль их семей и сослуживцев авиабазы 113 в Сен-Дизье».

    Авиакатастрофа произошла днем 14 августа. Два военных самолета столкнулись друг с другом. Один из пилотов успел катапультироваться — он выжил, но получил ранения. На место происшествия выезжали 54 спасателя и 200 жандармов, были привлечены вертолет и четыре беспилотника.

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