Два пилота погибли при падении истребителей на северо-востоке Франции

Два пилота погибли при падении двух истребителей на северо-востоке Франции. Их смерть подтвердил глава государства Эммануэль Макрон. Сообщение с соболезнованиями от президента передает издание Parisien.



«Мы со скорбью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабире и лейтенанта Маттиса Лоренса во время авиакатастрофы учебного полета на самолете Rafale», — написал Макрон в своих соцсетях.



Также он добавил, что «нация разделяет боль их семей и сослуживцев авиабазы 113 в Сен-Дизье».

