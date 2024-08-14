Два военных самолета попали в авиакатастрофу во Франции

Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла в середине дня в среду на северо-востоке Франции, об этом 14 августа сообщает BFMTV. В пресс-службе местной префектуры сообщили, что спасатели начали поиск пилотов.

Речь идет о многоцелевых истребителях Rafale. По данным региональной газеты L'Est Républicain, один из пилотов успел катапультироваться — он выжил, но получил ранения. Инструктор и курсант второго самолета все еще разыскиваются.

В префектуре и генеральном штабе уточняют, что два истребителя столкнулись друг с другом.