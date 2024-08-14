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    Два военных самолета попали в авиакатастрофу во Франции

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    Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла в середине дня в среду на северо-востоке Франции, об этом 14 августа сообщает BFMTV. В пресс-службе местной префектуры сообщили, что спасатели начали поиск пилотов.

    Речь идет о многоцелевых истребителях Rafale. По данным региональной газеты L'Est Républicain, один из пилотов успел катапультироваться — он выжил, но получил ранения. Инструктор и курсант второго самолета все еще разыскиваются.

    В префектуре и генеральном штабе уточняют, что два истребителя столкнулись друг с другом.

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    Комментарии 6

    _ixform14 Авг 2024 в 17:03
    плюс
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