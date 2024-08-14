Мужчина со страйкбольной гранатой ворвался в салон красоты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вернувшийся месяц назад со спецоперации мужчина ворвался в салон красоты и напал на свою бывшую девушку, сообщает 14 августа E1.RU. Сотрудницы салона рассказали, что у нападавшего была в руке страйкбольная граната.
По предварительным данным, после расставания мужчина продолжал преследовать бывшую и якобы угрожал ее семье. Свидетели инцидента говорят о том, что от него пахло алкоголем. После случившегося екатеринбуржец сбежал, девушку с ранами на руке и ноге забрала скорая.
В пресс-службе местного УМВД отметили, что полиция незамедлительно выехала на место происшествия, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, подозреваемого ищут.