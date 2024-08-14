Режим ЧС регионального уровня начал действовать в Белгородской области

В Белгородской области с 14 августа объявляется режим ЧС регионального уровня — с целью дополнительной защиты населения и оказания поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В планах — обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной», — отметил Гладков.



За последние часы, по его словам, два населённых пункта области подверглись атакам БПЛА. Никто не пострадал.