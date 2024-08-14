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    Режим ЧС регионального уровня начал действовать в Белгородской области

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    В Белгородской области с 14 августа объявляется режим ЧС регионального уровня — с целью дополнительной защиты населения и оказания поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В планах — обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

    «Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной», — отметил Гладков.

    За последние часы, по его словам, два населённых пункта области подверглись атакам БПЛА. Никто не пострадал.

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    В Шебекино несколько беспилотников атаковали один многоквартирный дом, начался пожар, обрушились плиты, повреждена линия газоснабжения. В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с БПЛА в одном из домовладений сгорела летняя кухня.

    12 августа областные власти закрыли въезд в Краснояружский район из-за активности противника. Оттуда выехали более 11 тысяч человек.

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    Белгородская областьРежим ЧС
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