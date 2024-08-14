Режим ЧС регионального уровня начал действовать в Белгородской области

В Белгородской области с 14 августа объявляется режим ЧС регионального уровня — с целью дополнительной защиты населения и оказания поддержки пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В планах — обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной», — отметил Гладков.
За последние часы, по его словам, два населённых пункта области подверглись атакам БПЛА. Никто не пострадал.
В Шебекино несколько беспилотников атаковали один многоквартирный дом, начался пожар, обрушились плиты, повреждена линия газоснабжения. В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с БПЛА в одном из домовладений сгорела летняя кухня.
12 августа областные власти закрыли въезд в Краснояружский район из-за активности противника. Оттуда выехали более