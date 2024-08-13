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    Маисовый полоз напугал жительницу квартиры на 14-м этаже на Кондратьевском проспекте

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    Волонтеры пожарной команды ПСО «Экстремум» спасли жительницу дома на Кондратьевском проспекте от змеи. У себя на балконе на 14-м этаже женщина нашла забившегося в угол маисового полоза.

    Как рассказали в МЧС по Петербургу 13 августа, находку волонтеры положили в контейнер и пошли искать хозяев. Но змея оказалась сиротой — владельцы либо еще не знали, что полоз сбежал, либо не захотели откликаться.

    Теперь змея будет жить у одной из волонтеров.

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    Маисовый полоз — небольшая неядовитая змея. Пользуется популярностью у начинающих террариумистов из-за своего спокойного нрава и простоты в уходе.

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