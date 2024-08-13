Маисовый полоз напугал жительницу квартиры на 14-м этаже на Кондратьевском проспекте

Волонтеры пожарной команды ПСО «Экстремум» спасли жительницу дома на Кондратьевском проспекте от змеи. У себя на балконе на 14-м этаже женщина нашла забившегося в угол маисового полоза.



Как рассказали в МЧС по Петербургу 13 августа, находку волонтеры положили в контейнер и пошли искать хозяев. Но змея оказалась сиротой — владельцы либо еще не знали, что полоз сбежал, либо не захотели откликаться.



Теперь змея будет жить у одной из волонтеров.