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    Google с 9 сентября отключит облачный сервис аналитики BigQuery в России

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    Корпорация Google с 9 сентября отключит облачный сервис BigQuery в России. Об этом 13 августа сообщил ТАСС со ссылкой на компанию Softline, которая ссылается на уведомление для пользователей из РФ.

    Еще два облачных сервиса Google, Workspace и Google Cloud, пока что работают, добавили там же.

    BigQuery — облачное хранилище данных, которое сегодня используется для анализа и обработки данных. Он был запущен более 10 лет назад.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о ситуации с блокировкой Google в России. С такой инициативой выступали депутаты, однако потом планы об остановке работы сервисов в Госдуме опровергли. Слухи появились на фоне замедления видеохостинга YouTube, которое произошло в начале августа.

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