Google с 9 сентября отключит облачный сервис аналитики BigQuery в России

Корпорация Google с 9 сентября отключит облачный сервис BigQuery в России. Об этом 13 августа сообщил ТАСС со ссылкой на компанию Softline, которая ссылается на уведомление для пользователей из РФ.



Еще два облачных сервиса Google, Workspace и Google Cloud, пока что работают, добавили там же.



BigQuery — облачное хранилище данных, которое сегодня используется для анализа и обработки данных. Он был запущен более 10 лет назад.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о ситуации с блокировкой Google в России. С такой инициативой выступали депутаты, однако потом планы об остановке работы сервисов в Госдуме опровергли. Слухи появились на фоне замедления видеохостинга YouTube, которое произошло в начале августа.

