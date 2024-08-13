Режиссер из Белоруссии снимет научно-фантастическую сатиру на авторитаризм

Дарья Жук, режиссер второго сезона «Содержанок» и драмы «Хрусталь», выдвинутой на «Оскар» от Белоруссии в 2018 году, снимет мрачную научно-фантастическую сатиру на современный авторитаризм. Об этом сообщает издание Variety.
Сюжет фильма «Именно то, чем кажется» (Exactly What It Seems) расскажет о супружеской паре, Наде и Федоре, которые просят политического убежища в США, но внезапно оказываются телепортированы обратно в Белоруссию при помощи загадочной квантовой технологии, разработанной учеными при диктаторском режиме. Преследуемые в родных лесах как преступники, они должны разобраться со своими отношениями, чтобы снова оказаться в безопасности.
По словам Жук, это будет не фильм с кучей спецэффектов, а «приземленная версия реальности» с одним допущением: что такая технология существует и всех, ностальгирующих по Белоруссии, можно немедленно телепортировать обратно, пишет Variety. Причем работает это только в одну сторону, потому что на сервер загружены лишь воспоминания из Белоруссии, добавила режиссер.
«Сатира и научная фантастика прекрасно подходят для того, чтобы создать нужную дистанцию от суровой реальности», — отметила Жук.
В основу фильма ляжет оригинальный рассказ белорусской писательницы Татьяны Замировской, которая выступит также соавтором сценария. В 2022 году роман Замировской «Смерти.net» о загробной жизни вошел в лонг-лист литературной премии «Большая книга». Жук после «Хрусталя» и «Содержанок» режиссировала также для стриминговых сервисов Apple TV+, FX/Hulu, Netflix и Amazon Europe. Фильм снимут на трех языках: белорусском, английском и русском. Продюсерами выступают Воля Чайковская, Иво Фельт и Виолетта Кречетова из эстонской киностудии Allfilm.