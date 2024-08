Режиссер из Белоруссии снимет научно-фантастическую сатиру на авторитаризм

Дарья Жук, режиссер второго сезона «Содержанок» и драмы «Хрусталь», выдвинутой на «Оскар» от Белоруссии в 2018 году, снимет мрачную научно-фантастическую сатиру на современный авторитаризм. Об этом сообщает издание Variety.



Сюжет фильма «Именно то, чем кажется» (Exactly What It Seems) расскажет о супружеской паре, Наде и Федоре, которые просят политического убежища в США, но внезапно оказываются телепортированы обратно в Белоруссию при помощи загадочной квантовой технологии, разработанной учеными при диктаторском режиме. Преследуемые в родных лесах как преступники, они должны разобраться со своими отношениями, чтобы снова оказаться в безопасности.