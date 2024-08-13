Бывших топ-менеджеров Межтопэнергобанка признали виновными в хищении 4,8 млрд рублей. Им дали 4 и 5 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка и признал их виновными в хищении 4,8 миллиарда рублей. Зампредседателя правления финансового учреждения Игорь Грабовой получил пять лет колонии, его коллега — экс-начальник кредитного управления Елена Литвинова — четыре года. Об этом 13 августа пишет «Коммерсантъ».
В 2017 году УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело о многомиллиардном мошенничестве в Межтопэнергобанке. Сначала Грабовой и Литвинова проходили по делу о хищении как свидетели. Первым фигурантом был владелец и председатель правления банка Юрий Шутов. Однако банкир уехал из страны и до сих пор находится в международном розыске. Он покинул Россию за несколько месяцев до того, как Межтопэнергобанк прекратил свое существование в июле 2017 года.
Весной 2018 года следствие собрало достаточное количество доказательств того, что Грабовой и Литвинова имеют прямое отношение к хищению. Тогда речь шла только о 800 миллионах рублей. Но благодаря более детальному изучению финансовых документов и экспертизе удалось установить, что топ-менеджеры похитили порядка 4,8 миллиардов рублей. По версии следствия, деньги из банка выводились фигурантами по указанию и в интересах предполагаемого организатора преступления Юрия Шутова. У правоохранительных органов есть предположение, что владелец банка перевел за границу как минимум 11,9 миллиарда рублей, похищенных у кредиторов и физических лиц, обслуживающихся в Межтопэнергобанке.
К слову, банк перестал существовать из-за размещения денег в низкокачественные активы. Кроме того, контролирующая организация выявила, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Когда у банка отозвали лицензию, его долг перед кредиторами составлял более 30,6 миллиарда рублей. Также финансовая организация осталась должна 20 миллиардов рублей физическим лицам.
По данным СПАРК, ПАО «Межтопэнергобанк» было зарегистрировано в 1994 году. Ликвидировали организацию в 2017 в связи с тем, что «юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство». У банка было более десяти филиалов по всей России: в Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Челябинской областях, Пермском крае, а также Москве и Петербурге.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что суд в Москве огласил приговор бывшим топ-менеджерам Нота-Банка. Шестерым фигурантам уголовного дела о присвоении и растрате около 2 миллиардов рублей дали от 5 до 11 лет колонии.