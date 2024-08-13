Бывших топ-менеджеров Межтопэнергобанка признали виновными в хищении 4,8 млрд рублей. Им дали 4 и 5 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка и признал их виновными в хищении 4,8 миллиарда рублей. Зампредседателя правления финансового учреждения Игорь Грабовой получил пять лет колонии, его коллега — экс-начальник кредитного управления Елена Литвинова — четыре года. Об этом 13 августа пишет «Коммерсантъ».



В 2017 году УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело о многомиллиардном мошенничестве в Межтопэнергобанке. Сначала Грабовой и Литвинова проходили по делу о хищении как свидетели. Первым фигурантом был владелец и председатель правления банка Юрий Шутов. Однако банкир уехал из страны и до сих пор находится в международном розыске. Он покинул Россию за несколько месяцев до того, как Межтопэнергобанк прекратил свое существование в июле 2017 года.

