Очевидцы сообщают об образовании нового жерла на вулкане Эбеко

«Мы стали первыми свидетелями исторического события — на вулкане Эбеко образовался новый прорыв, из которого теперь тоже происходят извержения», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале KURIL BAND .

Камчатский вулкан Эбеко выбросил столб пепла, и, по словам очевидцев, на нем образовалось новое жерло.

«То есть фактически у нашего любимого вулкана теперь 2 действующих кратера. <...> Мы вот до сих в полном шоке от увиденного», — отмечают очевидцы.



Эксперты «Вестей» предполагают, что продолжающаяся активность Эбеко может повлиять на авиационную ситуацию. Город Северо-Курильск с имеющимся в нем аэропортом расположен всего в 6 километрах от вулкана.

