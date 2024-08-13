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    Очевидцы сообщают об образовании нового жерла на вулкане Эбеко

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    Камчатский вулкан Эбеко выбросил столб пепла, и, по словам очевидцев, на нем образовалось новое жерло.

    «Мы стали первыми свидетелями исторического события — на вулкане Эбеко образовался новый прорыв, из которого теперь тоже происходят извержения», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале KURIL BAND.

    «То есть фактически у нашего любимого вулкана теперь 2 действующих кратера. <...> Мы вот до сих в полном шоке от увиденного», — отмечают очевидцы.

    Эксперты «Вестей» предполагают, что продолжающаяся активность Эбеко может повлиять на авиационную ситуацию. Город Северо-Курильск с имеющимся в нем аэропортом расположен всего в 6 километрах от вулкана.

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