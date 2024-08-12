В Петербурге хозяйку акиты обязали заплатить за смерть терьера от зубов питомца

Суд в Петербурге огласил приговор по гражданскому делу о гибели йоркширского терьера от зубов американской акиты. С хозяйки агрессивного пса постановили взыскать 146 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда, сообщила Объединенная пресс-служба судов.
Известно, что акита напала на терьера 20 августа 2021 года у дома №7 по Английскому проспекту. Почему это произошло - неизвестно, но раны, которая агрессивная собака нанесла малышу-терьеру, оказались смертельными.
Хозяйка терьера попыталась спасти питомца, обратившись к ветеринарам сразу после нападения. Однако собака была в тяжелом состоянии и вылечить ее не удалось. По решению владелицы, 23 августа терьера усыпили.
Женщина подала в суд, который, рассмотрев все детали дела, встал на ее сторону. Хозяйку американской акиты признали виновной в нарушении правил выгула собак. С нее взыскали почти 146 тысяч рублей.
Отметим, что это уже не первое подобное дело в Петербурге. Ранее «Фонтанка» рассказывала об итогах дела, где стая собак растерзала терьера Тосю.