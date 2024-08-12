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    За ночь силы ПВО уничтожили 18 беспилотников

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    Минобороны отчитывается о пресечении атак c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ ночью 12 августа. Дежурные средства ПВО уничтожили 18 БПЛА: одиннадцать над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.

    По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на юго-западе Ростовской области, никто не пострадал.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром сообщил, что ночью силы ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы нейтрализовали и уничтожили четыре беспилотника на юго-западе области, пострадавших нет.

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