За ночь силы ПВО уничтожили 18 беспилотников

Минобороны отчитывается о пресечении атак c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ ночью 12 августа . Дежурные средства ПВО уничтожили 18 БПЛА : одиннадцать над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.



По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на юго-западе Ростовской области, никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром сообщил, что ночью силы ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы нейтрализовали и уничтожили четыре беспилотника на юго-западе области, пострадавших нет.