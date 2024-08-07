Утилизацию опасных отходов на полигоне «Красный Бор» планируют запустить в ноябре. Она займет 14 месяцев

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов 7 августа сообщил, что в ноябре на закрытом полигоне «Красный Бор» запустят оборудование Росатома, которое утилизирует там опасные отходы. На процесс обезвреживания потребуется 14 месяцев, то есть он должен завершиться к 2026 году. Об этом Козлов сказал после совещания кабинета министров с Владимиром Путиным.



На «подход к снаряду» под названием «Красный Бор» властям потребовалось 15 лет — резюмирует государственное медиа «Кремлин.ру». Этот полигон был открыт в Тосненском районе Ленобласти в 1969 году, и на него свозили промышленные отходы из разных регионов 50 лет. Как отмечает министр природных ресурсов, такая свалка может представлять собой опасность для людей и окружающей среды. На ней накоплено больше одного миллиона семисот тысяч тонн токсичных отходов. Закрыли полигон в 2014 году, в 2019-м на федеральном уровне было принято решение обезопасить это место.



«Власти Петербурга содержали этот полигон в надлежащем состоянии, за ним смотрели. И вместе с наукой была разработана технология, наши коллеги из Росатома по поручению Владимира Владимировича подключились к этой работе», — отметил Козлов.



Для «Красного Бора» выработали особенные технологические решения. Министр рассказал, что недавно вместе с руководством Росатома, Ленобласти и Петербурга осматривал состояние полигона сейчас и установленное на нем оборудование. В Росатоме пообещали, что утилизация будет запущена в ноябре 2024 года и, по расчетам, на весь процесс потребуется около 14 месяцев. За этим будут внимательно следить специалисты. После этого полигон не должен представлять никакой опасности для окружающей среды и людей.



«Фонтанка» рассказывала о том, какой сценарий разработали для рекультивации «Красного Бора». В 2022 году с «Росатомом» был заключен соответствующий контракт на 23 миллиарда рублей. Завершить работы хотели в 2024 году.