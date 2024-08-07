«Нельзя спорить с прогрессом»: Бельский заявил, что ИИ не сможет заменить губернатора Петербурга

Искусственный интеллект не сможет заменить губернатора Петербурга, а заодно и депутатов. Таким мнением поделился спикер Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский в интервью с «Парламентской газетой».



«Это невозможно так же, как заменить искусственным интеллектом искусство. <...> И, отвечая на ваш вопрос, — губернатора города искусственный интеллект тоже заменить не сможет», - заявил Бельский 7 августа.



Бельского спросили, возможно ли развитие искусственного интеллекта до такого уровня, что он сможет участвовать в выборах, стать депутатом или губернатором Петербурга. Спикер напомнил, что ИИ уже давно активно применяется в разных сферах жизни города, например, в регулировании транспортных потоков, светофоров и контроле процессов по уборке снега.

