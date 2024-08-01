    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, с-з

    751мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.78eur92.85

    Смольный будет бороться с незаконной торговлей с помощью искусственного интеллекта

    700
    3 комментария

    Власти Петербурга хотят бороться с незаконной торговлей с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников 1 августа в ходе прямой линии.

    По его словам, в городе уже создали специальный диспетчерский центр, куда стекается информация о незаконной торговле от горожан. Также Смольный намерен увеличить число камер видеонаблюдения проекта «Безопасный город» возле метро, торговых центров, подземных переходов, железнодорожных станций, где чаще всего возникают стихийные прилавки. Картинку с камер будет анализировать искусственный интеллект, который даст диспетчерскому центру обратную связь, если найдет на картинке незаконную торговлю, отметил Корабельников. «Сделаем оперативные группы реагирования, чтобы быстро реагировать на сообщения, которые поступают в диспетчерский центр», — подчеркнул он.

    По словам Корабельникова, сейчас в городе борьбой с незаконными ларьками занимаются комитет по контролю за имуществом, комитет по законности, администрация районов и полиция. «Наша задача систематизировать, выделить дополнительные силы и средства, чтобы полностью эту тему закрыть», — сказал вице-губернатор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close