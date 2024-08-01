Смольный будет бороться с незаконной торговлей с помощью искусственного интеллекта

Власти Петербурга хотят бороться с незаконной торговлей с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников 1 августа в ходе прямой линии.
По его словам, в городе уже создали специальный диспетчерский центр, куда стекается информация о незаконной торговле от горожан. Также Смольный намерен увеличить число камер видеонаблюдения проекта «Безопасный город» возле метро, торговых центров, подземных переходов, железнодорожных станций, где чаще всего возникают стихийные прилавки. Картинку с камер будет анализировать искусственный интеллект, который даст диспетчерскому центру обратную связь, если найдет на картинке незаконную торговлю, отметил Корабельников. «Сделаем оперативные группы реагирования, чтобы быстро реагировать на сообщения, которые поступают в диспетчерский центр», — подчеркнул он.
По словам Корабельникова, сейчас в городе борьбой с незаконными ларьками занимаются комитет по контролю за имуществом, комитет по законности, администрация районов и полиция. «Наша задача систематизировать, выделить дополнительные силы и средства, чтобы полностью эту тему закрыть», — сказал вице-губернатор.