Петербургскому ювелиру выстрелили в спину на улице Орджоникидзе

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено в Московском районе Петербурга после ночной стрельбы на улице Орджоникидзе. Там во дворе дома 55 пулевое ранение получил 50-летний ювелир. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД.



Приехавший на место наряд установил, что в потерпевшего выстрелили из окна дома 79 , корпус 1 , по Витебскому проспекту. Приличное расстояние между домами и темное время суток позволяют предположить, что ювелира подстрелили случайно. Мужчина обратился в травматологию, где у него диагностировали огнестрельное ранение и ссадину на спине. В удовлетворительном состоянии пациент был отпущен.

