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    Петербургскому ювелиру выстрелили в спину на улице Орджоникидзе

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    Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено в Московском районе Петербурга после ночной стрельбы на улице Орджоникидзе. Там во дворе дома 55 пулевое ранение получил 50-летний ювелир. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    Приехавший на место наряд установил, что в потерпевшего выстрелили из окна дома 79, корпус 1, по Витебскому проспекту. Приличное расстояние между домами и темное время суток позволяют предположить, что ювелира подстрелили случайно. Мужчина обратился в травматологию, где у него диагностировали огнестрельное ранение и ссадину на спине. В удовлетворительном состоянии пациент был отпущен.

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