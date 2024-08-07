Петербургскому ювелиру выстрелили в спину на улице Орджоникидзе

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено в Московском районе Петербурга после ночной стрельбы на улице Орджоникидзе. Там во дворе
Приехавший на место наряд установил, что в потерпевшего выстрелили из окна
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Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбуждено в Московском районе Петербурга после ночной стрельбы на улице Орджоникидзе. Там во дворе
Приехавший на место наряд установил, что в потерпевшего выстрелили из окна
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