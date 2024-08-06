Обычный терапевт не распознает, а вакцины нет: как болеют лихорадкой Западного Нила, которую обнаружили в России

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В Астраханской области комары заразили двух человек лихорадкой Западного Нила. Это первые в этом году случаи болезни в регионе. Больше всего больных — в Татарстане, сразу 14 человек . Еще трое — в Рязанской области. Что это за болезнь, с которой уже знаком и Петербург, рассказывает «Доктор Питер».





Летучая угроза Два первых в 2024 году случая лихорадки Западного Нила официально зарегистрированы в Астраханской области, еще по двум заболевшим ждут официального лабораторного подтверждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, тяжелых заболевших нет, но до конца сезона еще далеко, случаи этой лихорадки в регионе случаются до начала октября. За весь прошлый год в области заболело семеро человек.



Если вы не живете в Астраханской области или не собираетесь туда в ближайшее время, расслабляться не стоит. В других регионах заражение лихорадкой Западного Нила тоже уже отмечено в этом году. О первых четырех случаях инфекционного заболевания «лихорадка Западного Нила», зарегистрированных в Татарстане, стало известно еще 26 июля . По состоянию на 5 августа в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся пять пациентов. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщала пресс-служба Минздрава Татарстана.



В Рязани троих больных лихорадкой Западного Нила обнаружили 30 июля . В таких случаях полагается проводить противоэпидемические мероприятия. Как отчитался рязанский Роспотребнадзор, по месту жительства и отдыха больных провели энтомологические обследования. В исследованных экземплярах кровососущих насекомых вирус не обнаружили. «В настоящее время специалисты проводят обработку прибрежных зон водоемов от личинок комаров в 3-километровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по региону.



А передается лихорадка Западного Нила чаще всего с укусами комаров. По данным специалистов астраханского Роспотребнадзора, возбудители вирусной инфекции обитают на территории 62 регионов страны. Чаще всего это комары видов Culex pipiens и Culex modestus.

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Разумеется, комары не сами летят в Россию с Западного Нила. По наиболее вероятной версии, вирус к нам попадает в природных «резервуарах» — зараженных укусами местных носителей-комаров перелетных птицах. А уже здесь их кусают российские комары, передавая затем заразу людям. Юг России уже давно признан эндемичным по лихорадке Западного Нила, то есть российские комары переносят ее между собой без участия гостей из Африки.

По наблюдениям эпидемиологов, в эндемичных регионах вроде Астраханской или Волгоградской областей местные жители уже имеют к заболеванию определенный иммунитет. И если их укусит комар-переносчик ЛЗН, скорее всего, перенесут болезнь легко. Другое дело жители более северных районов, которые никогда с такой болезнью не встречались. У них шанс на более тяжелое течение болезни более высок.

«Заболевание имеет сезонный характер: в центральных и южных территориях России — с июня по сентябрь, в северных — в июле. Заражение ЛЗН может происходить и в другие сезоны года при выезде в зарубежные тропические страны, где сезон передачи круглогодичный», — добавляют в Роспотребнадзоре Астраханской области.

Кстати, лихорадкой Западного Нила может заразить и слепень.

Фото: ru.wikipedia.org Поделиться Поделиться





Чаще протекает как ОРВИ Как рассказали «Доктору Питеру» в Клинической инфекционной больнице им. Боткина, по сравнению с астраханцами петербуржцы страдают этой инфекцией редко. За последние шесть лет в главную инфекционную больницу города поступил всего один пациент с таким диагнозом — в 2018 году .



Основные симптомы лихорадки Западного Нила:

высокая температура (до 38–40 градусов);

слабость;

боли в мышцах и суставах;

головная боль;

появление сыпи;

увеличение лимфоузлов. По словам Владимира Капацыны, заведующего инфекционным отделением Боткинской больницы, болезнь чаще всего протекает по типу ОРВИ или же вовсе без симптомов. Обычный терапевт может и не распознать опасную болезнь. Однако в некоторых случаях она может быть смертельно опасной.



«Меньше чем у 1% пациентов , зараженных вирусом ЛЗН, появляются выраженные неврологические нарушения, связанные с проникновением вируса в центральную нервную систему. В этих случаях у больного может развиться энцефалит, менингит или менингоэнцефалит. Приблизительно 1 из 10 человек , у которых развивается тяжелое заболевание, поражающее ЦНС, умирает», — рассказал специалист.





Вакцины против вируса Западного Нила нет, поэтому рассчитывать придется только на себя и собственные меры предосторожности. По словам врачей, самый эффективный способ предупредить заражение вирусом Западного Нила — не подпускать к себе близко комаров, особенно когда их вокруг много. Вот что может помочь:

используйте репелленты — эти средства отпугивают комаров;

носите закрытую одежду — например, рубашки и брюки с длинными рукавами;

используйте москитные сетки. В России массовая вспышка лихорадки Западного Нила была впервые зафиксирована в 1999 году . Тогда заболевшими были признаны одновременно 475 человек , по большей части в Астраханской и Волгоградской областях. Следующая крупная вспышка отмечена в 2010 году , когда заболело уже 527 человек . В 2012 году от лихорадки Западного Нила лечились 447 человек , последняя массовая вспышка была в 2019 году — 352 больных . По классификации ВОЗ лихорадка Западного Нила относится к инфекционным болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение.



Денис Лебедев, Анастасия Романова, «Доктор Питер»

