CNN: Камала Харрис назвала имя своего кандидата в вице-президенты

Камала Харрис, официально выдвинутая в кандидаты на президентский пост США от Демократической партии, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщает во вторник, 6 августа , CNN со ссылкой на источники.

Уолц сейчас второй срок занимает пост губернатора Миннесоты. Также он возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. До этого Тим Уолц двенадцать лет представлял в Конгрессе консервативный сельский округ, где до и после него доминировали республиканцы.





За прошлую неделю Уолц произнес несколько критических речей против республиканцев. Еще он назвал экс-президента США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса «странными парнями».