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    CNN: Камала Харрис назвала имя своего кандидата в вице-президенты

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    Камала Харрис, официально выдвинутая в кандидаты на президентский пост США от Демократической партии, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщает во вторник, 6 августа, CNN со ссылкой на источники.

    Уолц сейчас второй срок занимает пост губернатора Миннесоты. Также он возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. До этого Тим Уолц двенадцать лет представлял в Конгрессе консервативный сельский округ, где до и после него доминировали республиканцы.


    За прошлую неделю Уолц произнес несколько критических речей против республиканцев. Еще он назвал экс-президента США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса «странными парнями».

    В середине июля Трамп назвал своего кандидата в вице-президенты США. Им стал 39-летний сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Он известен тем, что критикует американскую помощь Украине.

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