Трамп назвал своего вице-президента. Им стал политик, критикующий помощь Украине

Претендент на пост президента США Дональд Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента. Им стал
По словам Трампа, «после долгих размышлений» он решил, что Вэнс наиболее всего подходит на должность вице-президента.
Трамп отметил, что у политика «была очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов», а во время кампании он будет уделять внимание «американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами».
Во время избирательной кампании 2016 года Джеймс Дэвид Вэнс был одним из главных критиков Трампа в рядах Республиканской партии, но в
Вэнс стал сенатором в январе 2023 года. Ивестен тем, что призывал предоставить более подробные данные про расходы на Украину. Также он говорил, что Киеву придется отказаться от части территорий, чтобы прекратить боевые действия.