Трамп назвал своего вице-президента. Им стал политик, критикующий помощь Украине

Претендент на пост президента США Дональд Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social 15 июля.



По словам Трампа, «после долгих размышлений» он решил, что Вэнс наиболее всего подходит на должность вице-президента.

Трамп отметил, что у политика «была очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов», а во время кампании он будет уделять внимание «американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами».