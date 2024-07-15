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    Трамп назвал своего вице-президента. Им стал политик, критикующий помощь Украине

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    10 комментариев

    Претендент на пост президента США Дональд Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social 15 июля.

    По словам Трампа, «после долгих размышлений» он решил, что Вэнс наиболее всего подходит на должность вице-президента.

    Трамп отметил, что у политика «была очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов», а во время кампании он будет уделять внимание «американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами».

    Во время избирательной кампании 2016 года Джеймс Дэвид Вэнс был одним из главных критиков Трампа в рядах Республиканской партии, но в 2020-м поддержал его.

    Вэнс стал сенатором в январе 2023 года. Ивестен тем, что призывал предоставить более подробные данные про расходы на Украину. Также он говорил, что Киеву придется отказаться от части территорий, чтобы прекратить боевые действия.

    60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 14 июля на Дональда Трампа, который баллотируется в президенты США от республиканцев, было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.

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    Комментарии 10

    Виктор Ерёмин16 Июл 2024 в 00:40
    Молчали бы, холопы! У себя в рабстве ходите, так ещё о ком-то судить берётесь...
    +1−0
    почти бросил..)16 Июл 2024 в 00:28
    Как-то всё складно слишком, "покушение" - тут же назвал вице-президента..)
    +2−1
    Ref16 Июл 2024 в 00:04
    «Я думаю, это смешно, что мы сосредоточены на Украине. Я должен быть с вами честным – мне все равно, что происходит на Украине». Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
    +0−1
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