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    Юный велосипедист выехал на дорогу в Ленобласти и угодил под машину

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    Старшеклассник получил травмы в аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа.

    Одиннадцатиклассник, в прошлом месяце отметивший 17-летие, не разминулся с «Фольксвагеном Пассатом», ехавшим от деревни Ополье в сторону Волосово накануне около семи часов вечера. По данным полиции, юноша на велосипеде попытался пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на 82-м километре дороги «Гатчина - Ополье». Его увезли в больницу с переломом лодыжки, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга.

    «Пассатом» управлял 45-летний житель Волосовского района. В этом году на нарушении правил дорожного движения он не попадался.

    «В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. По данному факту полицией проводится проверка», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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