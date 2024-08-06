Юный велосипедист выехал на дорогу в Ленобласти и угодил под машину

Одиннадцатиклассник, в прошлом месяце отметивший 17-летие, не разминулся с «Фольксвагеном Пассатом», ехавшим от деревни Ополье в сторону Волосово накануне около семи часов вечера. По данным полиции, юноша на велосипеде попытался пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на 82-м километре дороги «Гатчина - Ополье». Его увезли в больницу с переломом лодыжки, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга.

Старшеклассник получил травмы в аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа.

«Пассатом» управлял 45-летний житель Волосовского района. В этом году на нарушении правил дорожного движения он не попадался.



«В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. По данному факту полицией проводится проверка», - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

