Полиция показывает, как «Ауди» обгоняет всех на светофоре — пятясь задом. Водитель сел на 10 суток

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге задержали водителя за необычное нарушение ПДД. Оказалось, что он к тому же лишен прав. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Нарушение инспекторы заметили 3 августа при мониторинге городской системы видеонаблюдения. Инцидент произошёл в тот день около 17 часов на пересечении Богатырского проспекта и улицы Полевая Сабировская в Приморском районе. На перекрестке загорелся зеленый сигнал светофора, и первой резво поехала Audi А8, но... задним ходом.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Личность нарушителя выяснили быстро. Это оказался 33-летний уроженец Азербайджана, работающий слесарем-мотористом в автосервисе. В марте этого года его за пьяное вождение лишили прав на полтора года. 4 августа мужчину задержали и доставили в полицию. Он извинился на камеру и пояснил, что действовал не специально: задним ходом пришлось ехать, так как вышла из строя коробка-автомат.
В полиции на мужчину, во-первых, составили административный протокол за нарушение правил маневрирования. После осмотра «Ауди» и изучения документов добавились протоколы за отсутствие страховки и излишнюю тонировку, а также за нарушение судебного запрета на управление ТС (статья 12.7 КоАП РФ). За последнее правонарушение суд назначил мужчине административный арест на 10 суток. «Ауди» помещена на спецстоянку, её проверяют на наличия признаков подделки номерных агрегатов.