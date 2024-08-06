Полиция показывает, как «Ауди» обгоняет всех на светофоре — пятясь задом. Водитель сел на 10 суток

Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге задержали водителя за необычное нарушение ПДД. Оказалось, что он к тому же лишен прав. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



Нарушение инспекторы заметили 3 августа при мониторинге городской системы видеонаблюдения. Инцидент произошёл в тот день около 17 часов на пересечении Богатырского проспекта и улицы Полевая Сабировская в Приморском районе. На перекрестке загорелся зеленый сигнал светофора, и первой резво поехала Audi А8, но... задним ходом.