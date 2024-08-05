«Серьезная война на фронте спорта»: Ирина Винер прокомментировала заявление о кампании США против российского спорта

Российский спорт развивается по своим критериям, и это в какой-то степени пошло на пользу стране и ее атлетам: соревноваться друг с другом им стало даже сложнее, чем с иностранцами. Такое заявление сделала 5 августа глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью РБК.
По словам Винер, в настоящее время со стороны Запада ведется борьба против лучших российских спортсменов, лучших тренеров, «идет борьба против сильнейших».
«Эта серьезная война идет давно на фронте спорта», — заявила она и добавила, что всегда считала спорт единственной войной, которая заканчивает миром и дружбой, но сейчас, по ее мнению, «всё перешло в другое русло».
Ранее сегодня в пресс-службе Службы внешней разведки России сообщили, что, по их данным, США планируют серию публикаций о «допинговых нарушениях в российском спорте высших достижений» — речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.
Ранее Винер назвала свою возможную преемницу на посту главы ВФХГ.