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    «Серьезная война на фронте спорта»: Ирина Винер прокомментировала заявление о кампании США против российского спорта

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    Российский спорт развивается по своим критериям, и это в какой-то степени пошло на пользу стране и ее атлетам: соревноваться друг с другом им стало даже сложнее, чем с иностранцами. Такое заявление сделала 5 августа глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью РБК.

    По словам Винер, в настоящее время со стороны Запада ведется борьба против лучших российских спортсменов, лучших тренеров, «идет борьба против сильнейших».

    «Эта серьезная война идет давно на фронте спорта», — заявила она и добавила, что всегда считала спорт единственной войной, которая заканчивает миром и дружбой, но сейчас, по ее мнению, «всё перешло в другое русло».

    Ранее сегодня в пресс-службе Службы внешней разведки России сообщили, что, по их данным, США планируют серию публикаций о «допинговых нарушениях в российском спорте высших достижений» — речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.

    Ранее Винер назвала свою возможную преемницу на посту главы ВФХГ.

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    Ирина ВинерХудожественная гимнастикаВФХГДопингСВРСШАВойнаСпорт
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