«Серьезная война на фронте спорта»: Ирина Винер прокомментировала заявление о кампании США против российского спорта

Российский спорт развивается по своим критериям, и это в какой-то степени пошло на пользу стране и ее атлетам: соревноваться друг с другом им стало даже сложнее, чем с иностранцами. Такое заявление сделала 5 августа глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью РБК.

По словам Винер, в настоящее время со стороны Запада ведется борьба против лучших российских спортсменов, лучших тренеров, «идет борьба против сильнейших».

«Эта серьезная война идет давно на фронте спорта», — заявила она и добавила, что всегда считала спорт единственной войной, которая заканчивает миром и дружбой, но сейчас, по ее мнению, «всё перешло в другое русло».

