Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала свою преемницу

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова может стать следующим руководителем организации. Заявление прозвучало во время празднования 76-летия Винер в Абхазии.
«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации», — сказала Ирина Винер, представляя гостей на торжестве в Гагре.
Винер возглавляет федерацию с 2008 года, а с 2001 года — сборную России.
В 2023 году Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года. В 2022 году Винер развелась с российским миллиардером Алишером Усмановым после 30 лет брака. В январе 2024 года она получила удостоверение доверенного лица президента России Владимира Путина. Она также выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, заявив, что «это унизительно».
«Первостепенная задача российских спортсменов — подготовка к Играм дружбы. Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали», — сказала она.
Ольге Капрановой 36 лет, она — член исполкома ВФХГ.