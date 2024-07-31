Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала свою преемницу

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова может стать следующим руководителем организации. Заявление прозвучало во время празднования 76-летия Винер в Абхазии.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации», — сказала Ирина Винер, представляя гостей на торжестве в Гагре.

Винер возглавляет федерацию с 2008 года, а с 2001 года — сборную России.

