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    Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала свою преемницу

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    Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова может стать следующим руководителем организации. Заявление прозвучало во время празднования 76-летия Винер в Абхазии.

    «Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации», — сказала Ирина Винер, представляя гостей на торжестве в Гагре.

    Винер возглавляет федерацию с 2008 года, а с 2001 года — сборную России.

    В 2023 году Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года. В 2022 году Винер развелась с российским миллиардером Алишером Усмановым после 30 лет брака. В январе 2024 года она получила удостоверение доверенного лица президента России Владимира Путина. Она также выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, заявив, что «это унизительно».

    «Первостепенная задача российских спортсменов — подготовка к Играм дружбы. Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали», — сказала она.

    Ольге Капрановой 36 лет, она — член исполкома ВФХГ.

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    Ирина ВинерВФХГХудожественная гимнастикаОльга Капранова
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