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    Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер от работы на два года

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    Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики на два года отстранила от работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

    Согласно решению комиссии, Винер нельзя участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль, в том числе тренера и главы делегации, на международных соревнованиях, связанных с FIG. Эти меры должны действовать в течение двух лет, и этот срок начнет отсчитываться «через день после снятия защитных мер FIG, связанных с событиями на Украине, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения».

    Разбирательство организовали после «предполагаемого ответного снятия» кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах 2021 года в технический комитет FIG по художественной гимнастике. Винер раскритиковала ее за судейство на чемпионате мира, заявив, что Кузьмина занизила оценки россиянке Дине Авериной. Комиссия сочла оскорбительными и заявления в СМИ после Олимпиады в Токио, когда Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля уронила ленту в финальном соревновании.

    Дисциплинарная комиссия постановила, что Винер несет ответственность за нарушение правил FIG. Отмечается, что Федерации спортивной гимнастики России вынесено предупреждение. Стороны имеют право обжаловать решение в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня.

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