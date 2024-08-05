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    Режиссер Дэвид Линч больше не выходит из дома из-за неизлечимой болезни

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    Американский кинематографист и режиссер Дэвид Линч перестал выходить из дома из-за эмфиземы. Он больше не может лично руководить проектами на съемочных площадках. Об этом 78-летний режиссер, как стало известно в понедельник, 5 августа, рассказал в интервью изданию Sight & Sound, передает Independent.

    «У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», — рассказал он.

    По словам Линча, он может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него кончается кислород.

    Кинематографист поделился, что если снова займется режиссурой, то работать сможет только удаленно, потому что больше не может выходить из дома из-за опасения COVID-19. «Мне бы этого очень не хотелось», — добавил он.

    Дэвид Линч снял фильмы «Человек-слон», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», а также сериал «Твин Пикс».

    Эмфизема легких — хроническое заболевание, при котором наблюдается необратимое расширение воздушных пространств, расположенных дальше терминальных бронхиол, сопровождающееся деструктивными изменениями альвеол.

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