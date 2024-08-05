Режиссер Дэвид Линч больше не выходит из дома из-за неизлечимой болезни

Американский кинематографист и режиссер Дэвид Линч перестал выходить из дома из-за эмфиземы. Он больше не может лично руководить проектами на съемочных площадках. Об этом 78-летний режиссер, как стало известно в понедельник, 5 августа, рассказал в интервью изданию Sight & Sound, передает Independent.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», — рассказал он.



По словам Линча, он может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него кончается кислород.