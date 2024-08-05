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    На КАД закроют половину полос у развязки с Таллинским шоссе

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы вдвое сузят внутреннее кольцо на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. Ограничения продлятся полторы недели.

    На 80-м километре внутреннего кольца КАД, возле развязки с Таллинским шоссе, будут менять деформационный шов, сообщает 5 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В связи с этим с 8 по 19 августа для проезда закроют переходно-скоростную и первую полосы, а с 20 по 31 августа — вторую и третью.

    На полосах, которые будут свободны для проезда, при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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