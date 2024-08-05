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    Загадка мертвого медведя, найденного в центре Нью-Йорка, разгадана. Кандидат в президенты США признался

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    Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший признался, что 10 лет назад подбросил мертвого медведя в Центральный парк Нью-Йорка. Об этом он рассказал в воскресенье, 4 августа, в соцсети X.com.

    Фото: страница Роберта Кеннеди в X.com
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    В 2014 году собака обнаружила в кустах парка мертвого молодого медведя — произошедшее стало загадкой для всего Нью-Йорка. О необычной находке массово писали СМИ, а правоохранительные органы расследовали причину смерти зверя.

    На кадрах опубликованного видео Кеннеди-младший рассказал, что путешествовал по долине реки Гудзон и наткнулся на медвежонка, которого сбила машина. Он поднял тушу и положил в фургон, планируя снять шкуру, а самого медведя приготовить. Однако, продолжает бывший кандидат в президенты США, времени у него якобы не хватило, потому что скоро надо было улетать.

    Поэтому Кеннеди-младший с друзьями, с которыми употреблял алкогольные напитки, придумал шутку: положить тушу медведя в Центральном парке Нью-Йорка вместе со старым велосипедом. Независимый кандидат в президенты США предполагал, что будет смешно, когда кто-то наткнется на зверя и решит, что медвежонка сбил велосипед.

    «На следующий день это было на всех телеканалах. Я подумал: «Боже мой, что я наделал?» Волновался, потому что мои отпечатки были повсюду на велосипеде… К счастью, через некоторое время эта история утихла», — рассказал Роберт Кеннеди-младший.

    Как отмечает издание The Guardian, политик решил признаться, потому что узнал о скором выходе статьи про медвежонка в издании New Yorker. Ее публикация, по мнению самого Кеннеди-младшего, могла бы стать «плохой историей».

    В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии на президентские выборы 2024 года в США. Осенью прошлого года он объявил о выходе из Демпартии и выдвижении себя на пост президента как независимого кандидата.

    Фото: страница Роберта Кеннеди в X.com

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