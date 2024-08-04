«Все бабы ведьмы». В Петербурге ГАИ остановила борца с нечистью в юбках

Эпатажную «Калину» в блестящей пленке и с надписью «Служба охотников за ведьмами» остановили сотрудники ГАИ в Петербурге. Житель Самары, который на родине не сталкивался с вниманием полиции, ответит за маскарад в гостях. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 августа.
Олег Красильников — известный в Самаре персонаж, наши коллеги из 63.RU даже брали у него интервью. Свою «Калину» он купил в 2007 году и уже через год начал ее, как любят выражаться автомобилисты, «колхозить». Клеил пленки, разные буквы. Сперва охотился за привидениями, потом перешел на женщин. Носишь юбку — точно ведьма. Признается, хотел подшутить над силовиками и создать свою службу. Шутка удалась.
Красильникову в Петербурге, по данным «Фонтанки», вменили статью КоАП о незаконном внесении изменений в конструкцию автомобиля.