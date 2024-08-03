Не выдержала дамба. В Бурятии из-за паводков ввели режим ЧС республиканского уровня

Режим ЧС республиканского уровня введен в Бурятии из-за прорыва дамбы. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.



Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в Мухоршибирский район. Там в субботу на Хонхолойском водохранилище начался перелив воды через дамбу. Расстояние от места прорыва до ближайшего населенного пункта составляет около 6 километров. Из опасной зоны эвакуируют людей, для них подготовлены пункты временного размещения.



«ГАИ стоят на федеральной дороге. Оценивают состояние проезжей части, чтобы в необходимых случаях перекрыть движение для обеспечения мер безопасности. Работа продолжится всю ночь до утра. Всё необходимое сделаем, людям, которые пострадали, помощь окажем», - пообещал Цыденов.



Ранее в МВД Бурятии сообщили о перекрытии движения по федеральной трассе Р-258 «Байкал» на участке с 556 по 587 километр. Меры приняли из-за угрозы затопления.



Глава региона подписал постановление, увеличивающее размер компенсации пострадавших от ЧС и стихийных бедствий. Единовременное пособие для членов семей погибших составит 1 млн рублей, выплаты в случае тяжкого вреда здоровью и средней тяжести - 600 тысяч, легкий вред - 300 тысяч.

