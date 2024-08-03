Правнучка Веры Мухиной бьется с «Мосфильмом» за «Рабочего и колхозницу»

Наследница Веры Мухиной Анастасия Рождественская пытается через суд обжаловать регистрацию «Мосфильмом» товарных знаков с изображением скульптуры «Рабочий и колхозница». Речь идет, в том числе, о знаменитой заставке киностудии со скульптурной группой. «Фонтанка» поговорила с наследницей и ее адвокатом о ходе судебного процесса.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Петербурженке принадлежат все имущественные и неимущественные права скульптора Веры Мухиной. Как следует из законодательства, исключительные права у наследников действуют в течение семидесяти лет после смерти творца. Мухина умерла в 1953 году, кажется, что ее авторское право должно было в 2024 году оказаться общественным достоянием. Однако, если автор работал во время Великой Отечественной или участвовал в ней, то срок действия увеличивается на 4 года. Выходит, что наследница в своих правах еще как минимум до 2028-го.



Все началось — в пятидесятые

Скульптор Вера Мухина кроме усовершенствованной формы граненого стакана создала знаменитый 24-метровый монумент «Рабочий и Колхозница», который в 1937 году появился на Всемирной выставке в Париже. После мирового триумфа композиция отправилась в Москву и до сих пор находится на ВДНХ.

Спустя 13 лет советский «Мосфильм» захотел своих собственных «Рабочего и колхозницу», потому обратился к Мухиной. Стороны договорились о создании такой же скульптуры, но меньше и в гипсе, а за работу сошлись на вознаграждении в 20 тысяч рублей. Они подписали договор с оговоркой о том, что порядок ее использования будет определен отдельным договором, который так и не был заключен. Скульптурную композицию киностудия получила, деньги заплатила. «Мосфильм», начиная с 1975 года, зарегистрировал девять товарных знаков со скульптурой «Рабочий и колхозница», куда вносили изменения. Именно с этим наследники Мухиной категорически не согласны и спорят с киностудией не первый десяток лет.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В акте о приеме от 1951 года, который подписан самой Верой Мухиной, говорится, что скульптура из гипса принята «Мосфильмом» для «съемки марки студии». Наследница авторских прав заявляет, что современный «Мосфильм» не может использовать изображения «Рабочего и колхозницы» и регистрировать его в товарных знаках, а у «Мосфильма» и Роспатента другое мнение.



Мухина не могла не знать…

Суть спора идет вокруг толкования документов, которые подписывала Вера Мухина и «Мосфильм» в начале 50-х годов прошлого века. В бумаге сказано, что выполненная копия переходит в собственность киностудии и может быть использована по собственному назначению «в соответствии с договором сторон от…» А дальше — пустота. Еще одного договора стороны так и не заключили. Сторона наследницы предполагает, что Мухина и киностудия «могли не сойтись на условиях и способах использования скульптуры».



Рождественская стоит на позиции, что, если договора с определением порядка использования скульптуры не существует, то и никаких авторских прав у «Мосфильма» нет. Иное мнение у Роспатента: Вера Мухина подписала акт, где были слова с конкретикой о применении скульптуры — «для съемки марки студии». Значит, приходят к выводу ведомство и суд, сама Мухина «не могла не знать, что оно [скульптура] будет использоваться в качестве средства индивидуализации соответствующей продукции киностудии «Мосфильм».

Уже на такое утверждение адвокат наследницы Мария Леонова отвечает со ссылкой на советское законодательство. Она указывает, что в Советском Союзе фактически не существовало договора отчуждения прав — авторы могли только предоставить в пользование свои произведения для конкретных целей. Аналогом лицензионного договора в те годы был издательский договор, который мог быть заключен на срок не свыше четырех лет. «Поэтому срок предоставленного киностудии права использования копии монумента способом — «для съемки марки Студии» — истек в 1955 году. Автор, очень трепетно относилась к каждому своему произведению и к его «дальнейшей жизни»», — считает адвокат.

По мнению Леоновой, из законодательства СССР в отношении авторского права следует: то, что прямо не указано в договоре, не считается предоставленным. Еще одним из аргументов «Мосфильма» является решение Никулинского суда Москвы 1999 года. Тогда с киностудией судился сын Веры Мухиной Всеволод Замков — дедушка нынешней обладательницы авторских прав скульптора. В конце прошлого столетия суд решил, что Мухина создала новую композицию для использования киностудией и «практически передала право» на использование в качестве товарного знака. Значит «Мосфильм» как обладатель товарного знака не обязан получать согласие автора или его наследников. Петербурженка Рождественская в разговоре с корреспондентом «Фонтанке» негативно охарактеризовала то решение и увидела в нем следствие беззакония 90-х.



Суд по интеллектуальным правам (СИП) на последнем заседании 2 июля отказал наследнице Анастасии Рождественской в ее требованиях. Однако правнучка Мухиной намерена обжаловать решение и идти дальше.



— А чего именно вы ходите добиться обращением в суд?



— Конечная цель, чтобы «Мосфильм» принял, что он не является правообладателем, что им являюсь я на законных основаниях. Если они захотят дальше использовать «Рабочего и колхозницу», то это должно быть в рамках закона, либо пусть прекращают использовать товарный знак. Все просто. Это все, что хотел мой дедушка. Я предлагала несколько раз договориться, заключить соответствующее соглашение с «Мосфильмом», но они очень уверены в своей правоте.



— Если по-простому, может скульптора Мухиной это уже все наше народное?



— Эта скульптура — символ Москвы. Против этого у меня ничего нет, но это не обладание авторским правом. Если его вообще не будет, то не знаю, что у нас в стране будет происходить. Это же касается литературы, любых произведений, творчества человека. Нельзя его отменить. Я же не говорю, например, снесите «Рабочего и колхозницу», потому что это мое. Это абсолютно разные вещи.

— Для это вас это память или все же для финансов?



— Это дело семейное, я с голоду не умираю. У меня все в порядке с финансами. Тут дело памяти и уважения Веры Игнатьевны Мухиной. Мы всем этим занимаемся — реставрируем ее скульптуры, участвуем в выставках, охраняем права. Я в первый раз всколыхнулась, когда появилось изображение «Работника и колхозницы» в виде пингвинов на мороженном. Это был первый выигранный суд.



Корреспондент «Фонтанки» прочитал решение Лефортовского районного суда Москвы от 2015 года. Тогда суд обязал компанию ООО «РостФрост» прекратить использовать на упаковках мороженого изображение скульптуры «Рабочий и колхозница». Еще с предприятия взыскали 1 000 000 рублей в пользу правнучки.

Также Лефортовский суд установил, что договоры Веры Мухиной с советской властью при передаче скульптуры «Рабочий и колхозница» не содержали пунктов об отчуждении авторских прав на объект, а значит передан был только материальный носитель.

