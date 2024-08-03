Чем заняться в Петербурге в августе? События и идеи — календарь праздников на каждый день

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Вы наверняка не хотите об этом думать, однако лето подходит к концу. Но есть и хорошая новость: можно еще многое успеть — посмотреть кино и послушать музыку на фестивалях под открытым небом, съездить в пригороды побродить среди высоченных деревьев и посмотреть на мхи и, может быть, даже поесть лесных ягод с куста. «Фонтанка» собрала идеи, чем заняться в Петербурге в августе, так, чтобы не жалеть о напрасно прошедшем лете.



Кстати, «Праздники, которые мы ждем» — одна из 10 номинаций нашего проекта «(От)Личный Петербург». В ней мы собираем фестивали и праздники, которые ждут горожане и туристы: спортивные, концертные, театральные, гастрономические. О своих любимых событиях — культурных, спортивных, просветительских, развлекательных, — вы можете рассказать нам, и если вы будете не одиноки в своем выборе — событие попадет в число номинантов.



3 августа, конечно же, не забудьте про наш SUP-фестиваль. Если не плывете по рекам и каналам Петербурга сами — сходите хоть посмотреть и поддержать тех, кто плывет. Вам — красивые фотографии, а плывущим — внимание и радость (ведь не зря они готовили карнавальные костюмы!). Ну а потом можно отметить еще один праздник — День арбуза, он тоже 3 августа.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





4 августа можно провести на природе. Например, в Царском Селе, где со 2 августа работает выставка «Авиация России в Великой войне» и 3–4 августа проходит военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914», который объединит более ста представителей клубов исторической реконструкции Петербурга и Москвы. Фестиваль проходит с 11 до 17, вход свободный. Вариант для пацифистов — выставка флоксов и фестиваль «Иммигранты Нового Света» в Ботаническом саду.



5 августа, в день рождения Ильи Репина, в Музее-усадьбе «Пенаты» будут праздновать 180-летие со дня рождения художника. В программе — концерт, кулинарные и творческие мастер-классы, экскурсии, квесты, а в 16:00 — презентация двухтомного каталога полного собрания Музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты». Ну и если уж выберетесь в Репино, выйдите на залив и отпразднуйте еще и День разглядывания горизонта. Оно того стоит.



6 августа — День железнодорожника. Приобщиться можно на новой выставке Центрального музея железнодорожного транспорта, где идет выставка «БАМ в судьбах людей» к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В числе экспонатов, показанных впервые, — архивные материалы, документы проектных организаций, фотографии, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, значки и многое другое.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





7 августа — не поверите, День маяка, и на этот день в Петербурге тоже найдется музей. Правда, ехать придется на форт Константин в Кронштадт, где работает частный Музей маячной службы.

8 августа — Всемирный день кошек. Можно отпраздновать посещением «Республики кошек» ну или просто пофотографировать кошек в петербургских дворах. Вариант для владельцев пушистых питомцев — сделать красивые карточки своих котов и на следующий день отправить в телеграм-бот «Фонтанки» на #зверопятницу.



С 9 по 15 августа в Выборге проходит кинофестиваль «Окно в Европу». Повод подарить себе маленькую Финляндию на выходные и много хорошего кино.

10–11 августа в Парадном дворе Шереметевского дворца пройдет этнический фестиваль «Музыка мира». В программе — этно-рок, этно-фьюжн, фанк, электроника, эмбиент, горловое пение, нью-эйдж и многое другое. Хедлайнеры фестиваля — группы Namgar и Khoomei Beat. Все мероприятия фестиваля в этом году бесплатны для посетителей, но требуется обязательная регистрация https://muzfest.spb.ru/.

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Еще один музыкальный фестиваль, запланированный на эти же даты, — «Пикник афиши», который пройдет на Елагином острове. Среди участников — Дельфин, FEDUK, Pharaoh, Найк Борзов, Хаски, Тося Чайкина, Boulevard Depo, Антоха МС, Pompeyа, КУОК и другие. А главное шоу — LAB с Антоном Беляевым, в аранжировках которого известные хиты разных знаменитостей обретут новое звучание, с хором и оркестром.

Ну и свой этнофестиваль пройдет 10–11 августа в Гатчине: он трогательно называется «Березовый домик» — такой выбор связан с одноименным павильоном в Дворцовом парке, возведенным по проекту швейцарского художника, архитектора малого двора Франсуа Виоллье. Среди участников — группа «Отава Ё», POLE, Сергей Старостин, «Притоп Тритона», Женя Винд и проект YoGa и другие. Также в программе — лекции о народных музыкальных инструментах.



11 августа возле ТРК «Лето» на Пулковском шоссе запланирован большой автомобильный фестиваль под открытым небом. Организаторы обещают уникальные экземпляры американских тягачей, а также ретроавтомобили, мотоциклы и маслкары. Из творческого сопровождения — кино под открытым небом и живая музыка. Вход свободный. 0+

12 августа — День виниловой пластинки. Если у вас есть дома проигрыватель, можно провести вечер за прослушиванием музыки с него. А если нет — вспомнить любимые пластинки из детства и найти их записи онлайн.

А еще 12 и 13 августа можно снова ехать в Кронштадт — там в форту «Константин» проходит фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Зрителям обещают больших воздушных змеев: ждем гигантов от 7 до 30 метров — геккона, дракона, кота, русалку и чебурашку. Посмотреть их можно будет с 12:00 до 18:00.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





13 августа — 125 лет со дня рождения Альфреда Хичкока. Чем не повод провести вечер за просмотром любой из его картин, а может, и не одной. «Психо», «Окно во двор», «Головокружение», «Марни», «Птицы» — классика не устаревает.

14 августа — день рождения мессенджера «Телеграм». Листайте каналы с чистой совестью и щедро ставьте лайки. А уж мы постараемся создавать для этого поводы.

15 августа — в Петербург приходит фестиваль «Хороводы России». На Дворцовой площади планируют огромный «Великий соборный хоровод» и первый в мире хоровод в дополненной реальности. А еще в этот день отмечается День археолога. Хороший повод почитать о последних находках и результатах исследований петербургских специалистов и сходить на тематические экспозиции в Эрмитаже.



16 августа — 90 лет исполняется Пьеру Ришару и 70 — Джеймсу Кэмерону. Можно пересмотреть фильмы с французским актером — от «Игрушки» и «Высокого блондина в чёрном ботинке» до «Жанны Дюбарри» — или творения американского режиссера: «Терминатор» с «Титаником» и «Аватаром».

17–18 августа — Фестиваль цветов пройдет в Московском парке Победы. В планах — шествия, выставка арт-объектов, платформы и концерт. Подробности — ближе к делу.

19 августа — отмечается Яблочный спас, время сбора летнего урожая. Придется ехать на дачу (тем, у кого она есть), ну или хотя бы в городе яблок поесть.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 19 по 24 августа в Петербурге будет проводиться фестиваль современного танца Open Look. В программе — премьеры и спектакли, с особым вниманием к Балканскому региону, белорусскому танцу, а также к идеям подготовки синтетического артиста. В частности, на фестиваль впервые приедет BITEF DANCE COMPANY из Сербии.

20 августа — Всемирный день лени. Вы знаете, что делать.

21 августа в «Севкабель Порту» будет проводиться благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». Среди участников — ISHOME, инди-поп от Mirèle, камерный фолк от «Элли на маковом поле», инклюзивный оркестр «Тут рядом», любительский «Нескучный хор» с репертуаром от Nirvana и Синатры до Мадонны и Daft Punk, «Обе Две». Главным гостем обещают Гришу Урганта.



22 августа в России — День государственного флага. О мероприятиях расскажут позднее.



С 23 по 25 августа можно смело гулять по набережным под музыку: в Петербурге пройдет уже полюбившийся горожанам фестиваль «Ленинградские мосты». Сценами для него станут Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный мосты. А среди участников — Максим Свобода, passmurny, Илья Киреев («LEGENDARIUM LIVE»), Женя Трофимов и «Комната Культуры», «Зимавсегда», Untone Chernov и ВИА «Пролетарское танго».

24 августа тем временем — Международный день странной музыки. Что-то из новенького вы регулярно можете почерпнуть в обзорах Дениса Рубина, который знает все о музыке, про которую вы даже не слышали.



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С 23 по 27 сентября — праздник для синефилов: Lendoc Film Festival — V Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья. Питчинг потенциальных участников только-только завершился, поэтому четко ясна пока только цель фестиваля — поддержка интереса к культурному и этническому богатству и разнообразию регионов России и стран СНГ.

28 августа — отличный повод посетить эрмитажную выставку «Приключения барона Мюнхгаузена в России»: дело в том, что в этот день исполняется 310 лет со дня рождения Антона Ульриха, принца Брауншвейг-Беверн-Люнебургского и мужа Анны Леопольдовны. Именно в качестве его пажа Мюнхгаузен прибыл в Россию, где родились многие его фантастические рассказы.



29–31 августа — непременно стоит посетить «Ночь света» в Гатчине. Десятки художников и творческих команд из разных стран создадут световые и медиаинсталляции, иммерсивные и site-specific-объекты, которые по-новому раскроют ландшафт Гатчинского парка. Тема этого года — «О человеческом».



Кроме того, 30 августа стартует один из самых значимых театральных фестивалей года — Александринский — с премьеры спектакля Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». Причем с 31 августа на Новой сцене Александринки будет гостить Вьетнамский традиционный кукольный спектакль на воде. Подробности — на сайте театра.



А еще 31 августа — Большой семейный костюмированный карнавал на Острове фортов. Организаторы ждут 500 косплееров и 1000 детей с родителями в костюмах — для них будет конкурс и парадное шествие по парку и набережным. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

