В «Царском Селе» бесплатно покажут макеты аэропланов начала XX века

В «Царском Селе» 3 и 4 августа пройдет военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914», на котором соберутся более ста представителей клубов исторической реконструкции Петербурга и Москвы.

Рядом с Ратной палатой раскинутся военно-исторические лагеря. Здесь с 11 до 17 часов будут работать различные интерактивные площадки — «Российская авиация», «Оружие Великой войны», «Красный Крест в годы войны», «Узел связи», «Кавалерийский лагерь», «Союзники России в Первой мировой войне». Также все желающие смогут ознакомиться с устройством полевых лагерей Русской императорской армии, войск Тройственного союза и войск Антанты, а также вникнуть в организацию несения полевой лагерной службы разных армий и увидеть строевые и тактические занятия.

Также будет доступна выставка техники и вооружения. В центре внимания окажутся полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций, в том числе макет первого в мире тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» конструктора Игоря Сикорского, созданный для фильма «Крылья империи», и аэроплан «Фарман-16» из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса.



Одно из центральных событий фестиваля — конно-показательные выступления с элементами джигитовки — начнутся в 14:00.

