В «Царском Селе» бесплатно покажут макеты аэропланов начала XX века

В «Царском Селе» 3 и 4 августа пройдет военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914», на котором соберутся более ста представителей клубов исторической реконструкции Петербурга и Москвы.
Рядом с Ратной палатой раскинутся военно-исторические лагеря. Здесь с 11 до 17 часов будут работать различные интерактивные площадки — «Российская авиация», «Оружие Великой войны», «Красный Крест в годы войны», «Узел связи», «Кавалерийский лагерь», «Союзники России в Первой мировой войне». Также все желающие смогут ознакомиться с устройством полевых лагерей Русской императорской армии, войск Тройственного союза и войск Антанты, а также вникнуть в организацию несения полевой лагерной службы разных армий и увидеть строевые и тактические занятия.
Также будет доступна выставка техники и вооружения. В центре внимания окажутся полноразмерные макеты аэропланов начала XX века из частных коллекций, в том числе макет первого в мире тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» конструктора Игоря Сикорского, созданный для фильма «Крылья империи», и аэроплан «Фарман-16» из состава авиационного отряда Гренадерского корпуса.
Одно из центральных событий фестиваля — конно-показательные выступления с элементами джигитовки — начнутся в 14:00.
3 августа с 14:00 до 18:00 во дворе Ратной палаты будут показывать фильмы об авиации и воздухоплавании начала XX века. А по входному билету в Ратную палату будет доступна выставка «Авиация России в Великой войне» (0+), на которой представлено около 300 предметов из собраний шести музеев и нескольких частных коллекций. В числе экспонатов — масштабные модели и проектные чертежи самолетов, боеприпасы к ним, авиационные пулеметы, обмундирование и личное оружие авиаторов, уникальные фотографии. Значительная часть экспонатов никогда ранее не выставлялась.
Вход на фестиваль свободный, 6+.