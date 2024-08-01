Маршрут Фонтанки SUP-2024 наполнится живой музыкой и веселыми шутками

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





3 августа с утра реки и каналы в центре Петербурга заполнят тысячи участников легендарного фестиваля «Фонтанка SUP». На всем маршруте Фонтанка — Крюков канал — Мойка карнавал будет сопровождать концертная и развлекательная программа от друзей праздника. Рассказываем, где и что посмотреть и послушать, даже если вы остались на берегу.

Трасса фестиваля Фонтанка SUP проходит через 28 мостов, и на многих из них, а также на причалах и набережных 3 августа будут выступать коллективы по приглашению музыкального партнера фестиваля — «Петербург-концерта».

Первым поприветствует участников заплыва и зрителей на спуске к воде у музея Фаберже Диксиленд Ивана Васильева. Примерно с 10:15 до 11:45 набережная Фонтанки напротив дома №21 превратится в импровизированную сцену. Все, кто будет находиться в этот момент поблизости, смогут насладиться атмосферной джазовой музыкой, которая так созвучна нашему городу.

На Красноармейском мосту в течение двух часов, начиная с 10:50 два часа в жанре музыкального перформанса пройдет выступление Молодёжного шоу-оркестра Street Band. Следующих по маршруту сапсёрферов и гостей фестиваля, оставшихся на берегу, ждет интерактивное авторское шоу, где в центре увлекательных сюжетных перипетий по традиции оказываются музыка и танец.

С 11 часов на набережной Крюкова канала у Новой сцены Мариинского театра команда из восьми музыкантов Drum Time представит барабанное шоу, непохожее ни на одно другое в мире. Ведь когда ты не выдумываешь, как удивить зрителя, а просто живешь в ритме и даешь драйв на сцене, равнодушных не остается. Музыкальный сет Drum Time продлится до 13 часов.

На Краснофлотском мосту через Мойку с 11 до 13 часов специально для фестиваля Фонтанка SUP играет петербургский ансамбль Olympic Brass, соединивший в своем творчестве классическую и джазовую музыкальные традиции, латиноамериканские мелодии, модный фанк, а также хиты мировой эстрады. Музыка отечественного и зарубежного кино в авторских аранжировках трубача Александра Голикова — визитная карточка команды.

С 11:10 на Почтамтском мосту будут звучать шедевры отечественной и зарубежной классики в исполнении артистов Балтийского симфонического оркестра. Виртуозная техника и одновременно творческая раскрепощенность — узнаваемый почерк и стиль коллектива.

Зрителями шоу барабанщиц «Феерия» сапсёрферы и гости фестиваля станут с 11:20 на Певческом мосту: в течение двух часов в исполнении искрометного женского барабанного коллектива — кстати, участника Книги рекордов Гиннеса — над Мойкой будут звучать вдохновенные ритмические композиции, заряжающие на победу и приносящие радость. Но и это еще не все. Если вы поклонник разговорного жанра, то на Горсткином мосту с 9:00 до 12:00 вас ждет утреннее пати на мосту с блогерами в халатах в тематике «Утро.ТНТ» от официального телепартнера фестиваля — телеканала ТНТ.

Команда чирлидеров от сервиса доставки Купер весело поприветствует участников фестиваля на Измайловском мосту. А на Аничковом мосту компания «Ингосстрах» предложит выбрать самую «Блестящую идею» фестиваля — подсказка: смотрите внимательно, куда плывете. Кульминационный музыкальный сет прозвучит на основной сцене в стартовом городке Фестиваля Фонтанка SUP — в этом году она находится на 2-м Садовом мосту — сразу перед награждением множества победителей конкурсов костюмов и самых быстрых спортсменов. В 12:40 здесь начнется выступление артистов «Петербург-концерта» — музыкальной команды «Невский джаз», героев аншлаговых Джазовых сред в Екатерининском собрании. В исполнении признанных мастеров петербургской джазовой сцены — Григория Воскобойника (контрабас), Сергея Тарусина (электронное пианино), Игоря Тимофеева (саксофон), Андрея Иванова (барабаны) и лауреата международных конкурсов, харизматичной вокалистки Тони Плетцер — прозвучат джазовые стандарты и блюз, босса-нова и лирические баллады, сложный инструментал и легендарные мировые хиты.

Вслед за виртуозами импровизации на сцену выйдет заслуженный артист Санкт-Петербурга, солист Мариинского театра, звездный баритон Григорий Чернецов: в числе прочего он исполнит всемирно известную и всеми любимую блистательную арию героя, называть которого ради сохранения интриги мы не станем.

В этом году в фестивале, который поддерживает Комитет по культуре Санкт-Петербурга, участвуют более 10 тысяч сапсёрферов из более чем 200 городов страны и гости из 12 стран. Тысячи жителей Петербурга и гостей города традиционно собираются на набережных рек и каналов в этот день, чтобы посмотреть на красочный карнавал и поприветствовать участников фестиваля. Напоминаем маршрут: Фонтанка — Крюков канал — Мойка.