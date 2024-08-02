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    В Красногвардейском районе за день выпало более половины месячной нормы осадков. Посмотрите, во что это вылилось

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    Обрушившиеся на Петербург ливни успели организовать потоп на дорогах сразу в нескольких районах. Особенно мокро оказалось в Красногвардейском районе — там сегодня выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 2 августа.

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга
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    Максимальное количество осадков из-за сверхрасчетного дождя сегодня зафиксировали в следующих районах:

    — Красногвардейский район — 45,02 мм (более половины месячной нормы), с интенсивностью 15,88 мм за 20 минут;
    — Невский район — 39,14 мм, с интенсивностью 23,61 мм за 20 минут;
    — Центральный район — 16,69 мм, с интенсивностью 13,85 мм за 20 минут;
    — Фрунзенский район — 13,89 мм, с интенсивностью 11,75 мм за 20 минут.

    читатель «Фонтанки»

    Особо обильное скопление воды читатели «Фонтанки» отметили на северо-востоке города. В «Водоканале» на это ответили, что на отдельные участки были направлены бригады, после окончания дождя вся вода полностью уйдет в систему водоотведения, которая была заранее подготовлена к приему осадков.

    читатель «Фонтанки»

    «В большинстве случаев канализация самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков система не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на улицах города могут появляться скопления воды», — объяснили в пресс-службе.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Ранее «Фонтанка» писала, что обильные дожди продолжатся в Петербурге и завтра. Осадки, надвигающиеся на город грозы и туман в совокупности создадут «желтый» уровень погодной опасности в выходные.

    Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

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