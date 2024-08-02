    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 24

    1 м/с, сев

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.78eur92.85

    Фонтанка SUP — 2024. Подробный путеводитель по фестивалю

    Фонтанка SUP

    Фонтанка SUP — 2024. Подробный путеводитель по фестивалю

    556
    1 комментарий

    Карнавал Фонтанка SUP уже завтра! Он пройдет в Петербурге уже в эту субботу, 3 августа. Для всех зарегистрированных участников мы собрали в одном месте основную справочную информацию: о маршруте карнавала, тайминге, правилах безопасности, фестивальных активностях на воде и суше, конкурсах и способах участия в них.

    1

    Во сколько и где

    Фестивальный городок Фонтанка SUP развернется между Марсовым полем и Мойкой от 1-го до 2-го Садового моста. Здесь будет регистрация участников гонки, выдача стартовых номеров (для тех, кто не получил их заранее), спуск сапов с участниками карнавала на воду, а также многочисленные активности от организаторов и партнеров.

    Помимо этого, в фестивальном городке будет множество интересных точек, где можно подготовиться к заплыву, перекусить, найти применение своим талантам, выиграть призы, послушать музыку и просто хорошо провести время. Откроется он уже в 7:00 — задолго до старта. В этом году у нас три входа: на набережной реки Мойки у Трехколенного моста, на углу Марсова поля и набережной Мойки у 2-го Садового моста, на углу Марсова поля и набережной Мойки у 1-го Садового моста.

    Первыми на воду выйдут участники спортивного заплыва: в 9:00 стартует открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Они будут состязаться за призы в двух категориях: «Профи» и «Любители».

    Уже с 8:30 мы предлагаем всем участникам карнавала Фонтанка SUP спускаться на воду: 10 тысяч сапов — это не шутка! Перед заплывом нужно хорошенько размяться, поэтому перед стартом вас ждет танцевальная разминка. Официальное открытие фестиваля состоится в 9:45 у Михайловского замка, а в 10:00 карнавал начнет свое шествие.

    Смотрите прямую трансляцию открытия с 9:30 на сайте «Фонтанка.ру», в сообществе «Фонтанки» в «ВК» и в сообществе Фестиваля в «ВК». Также фото, видео и все последние новости будут появляться в нашем телеграм-канале. А сразу после открытия начнется первое стендап-шоу на воде от «Команды Газпром нефти» — не переключайтесь!

    Внимание! В 11:00 спуск на воду будет завершен — поэтому лучше прийти заранее, чтобы без лишней спешки и с комфортом спуститься в реку.

    После того как все участники фестиваля вернутся в стартовый городок, начнется награждение победителей. Награждение победителей спортивной гонки по сапсерфингу Фонтанка CUP запланировано на 14:00. Представление и дефиле финалисток конкурса Miss SUP начнется в 14:30. А награждение победителей конкурсов костюмов — в 15:00. Увидеть всех победителей также можно будет в прямом эфире в сообществе «Фонтанки» в «ВК» и в сообществе Фестиваля в «ВК».

    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Куда гребем

    В этом году у фестиваля — новый маршрут.

    Фестивальный городок расположен на набережной реки Мойки — на отрезке, примыкающем к Марсову полю. Отсюда участники спускаются на воды реки Мойки. В 10:00 фестивальная кавалькада начинает свой поход от Инженерного замка по Фонтанке, затем поворачивает в акваторию Крюкова канала. Из него фестивальный караван выходит в воды Мойки и, пройдя ее до 2-го Садового моста, возвращается прямиком в фестивальный городок.

    Такая же дистанция ждет участников гонки Фонтанка CUP. Единственное различие: маршрут карнавала завершится под 2-м Садовым мостом, а гонки — под Мало-Конюшенным (именно над этим мостом будут прикреплены метки хронометража, которые считают ваше время и дистанцию).

    Общая длина маршрута — 8 километров. По Фонтанке сапсерферы пойдут по течению реки. По Мойке — против. Но там течение несильное.

    Для тех, кто устал, по маршруту карнавала есть много спусков с набережных, где вы можете при желании в любой момент выйти на берег и при необходимости вернуться в стартовый городок сухопутными средствами. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, на Крюковом канале, всех желающих завершить заплыв пораньше будет ждать автобус. Он доставит вас к месту старта.

    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Как получить призы

    В этом году конкурсных номинаций как никогда много, причем в большинстве вручается не одна награда, а сразу несколько. Поэтому очень советуем вам не стесняться и попробовать силы в креативности.

    Итак, получить награду за звание лучшего можно будет в следующих номинациях:

    «Лучший костюм»,

    «Лучшее оформление SUP-доски»,

    «Сказки Пушкина» (лучшие костюмы по мотивам сказок великого поэта),

    «Не один» (команды друзей или дружных семей с совместными образами),

    «Доставлено в лето» (выбираем обладателя самого фантазийного летнего образа),

    «Самый энергичный на сапе»,

    «Я и ценный пассажир» (для участия нужно взять с собой на доску питомца и создать для него и для себя креативный образ),

    «Музыкальный сап» (номинация для тех, кто играет на музыкальных инструментах, поет или просто любит устраивать дискотеки),

    «Корпоративный экипаж»,

    «Блестящая идея» (награждаем участников в самых блестящих — в прямом и переносном смысле — костюмах),

    «Игра цвета» (выбираем обладательницу самого яркого и креативного макияжа),

    «Самый бодрый на канале» (выбираем обладателя самого яркого и креативного утреннего образа).

    Подробнее обо всех номинациях мы рассказывали здесь.

    Для участия в конкурсе костюмов вам потребуется:

    1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте. Разумеется, вы это уже сделали.

    2. До 12:00 3 августа отправить нам в WhatsApp или Telegram ваше фото в костюме. На нем обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем. Если вы его уже получили — уже можно отправлять фото.

    Мы ждем ваши фотографии по номеру +7 (921) 636-66-74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.

    На сапфесте этого года проплывут две настоящие сап-свадьбы. Ну и, конечно, главное украшение любого Фонтанка SUP — конкурс Мисс SUP. Имена и фотографии 10 финалисток смотрите здесь.

    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Что еще интересного будет на фестивале

    Приходить на фестиваль можно и нужно в качестве зрителя. На карнавале жизнь будет кипеть не только на воде, но и на суше: организаторы и партнеры праздника подготовили множество развлечений, конкурсов и прочих активностей. В фестивальном городке вы сможете получить классный мерч, сделать грим, сфотографироваться в фотобудке, отдохнуть в шезлонгах, принять участие в беспроигрышной лотерее, получить стикеры для сапборда и для телефона, украсить свой образ глиттером или переводными тату. Ну и, конечно, сфотографироваться в ярких фотозонах.

    Трасса фестиваля Фонтанка SUP проходит через 28 мостов, и на многих из них, а также на причалах и набережных 3 августа будут выступать музыкальные коллективы. Вы услышите джазовую музыку, барабанное шоу, выступление оркестра.

    На Горсткином мосту с 9:00 до 12:00 вас ждет утреннее пати с блогерами в халатах. А на Измайловском — выступление команды чирлидеров.

    Послушать музыку с 12:40 можно будет и в стартовом городке. Все подробности тут.

    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Правила безопасности

    Проплыть дистанцию в целом несложно, и времени на ее прохождение большинству хватит с лихвой. Важно придерживаться простых правил: соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не столкнуться на полной скорости с другими сапами. Если это неизбежно — кричите, чтобы тот, в кого вы собираетесь врезаться, был в курсе.

    Также рекомендуем соблюдать следующие правила безопасности:

    1. прикрепите стартовый номер на видное место,
    2. обязательно прикрепите лиш к ноге,
    3. используйте спасательный жилет. Для несовершеннолетних участников его наличие — обязательное условие.

    В колонне фестиваля и на спусках набережных 3 августа будут дежурить 90 спасателей, которые при необходимости окажут любую помощь участникам. Вы легко отличите спасателей по красным футболкам с надписью «СПАСАТЕЛЬ». Если вам или кому-то рядом понадобится помощь, зовите. Надеемся, что эта информация никому не понадобится, но на всякий случай сообщим: вдоль маршрута будут дежурить машины скорой помощи.

    Не стоит забывать и о безопасности ваших вещей, в частности смартфонов, которые частенько сбегают от хозяев в пучину вод. Наша общая рекомендация: не стоит брать с собой на фестиваль Фонтанка SUP дорогие вещи. А если взяли, то позаботьтесь об их сохранности, используйте водонепроницаемые чехлы.

    Помните: все участники карнавала должны будут покинуть Фонтанку в 12:30. Всю дистанцию необходимо пройти до 14:00, так как после этого откроется движение судов по рекам и каналам города.

    ПоделитьсяПоделиться

    Фестиваль поддерживают:

    Генеральный партнер — Мегамаркет, титульный партнер — компания «Газпром нефть», стратегический партнер — Альфа-Банк, официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA, официальный командный партнер — холдинг Setl Group, официальная тренировочная база — центр водных видов спорта «Причал'Ю», официальный телепартнер — телеканал ТНТ.

    Международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP проводится городским порталом «Фонтанка.ру» уже в девятый раз и за это время стал одной из визитных карточек Петербурга. В 2022 году фестиваль вошел в Книгу рекордов событийного туризма России как самый большой фестиваль SUP-серфинга в Европе (более 6 500 участников), а в 2023 году число зарегистрированных участников впервые достигло 10 000 человек.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close