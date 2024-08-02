Фонтанка SUP — 2024. Подробный путеводитель по фестивалю

Карнавал Фонтанка SUP уже завтра! Он пройдет в Петербурге уже в эту субботу,
Во сколько и где
Фестивальный городок Фонтанка SUP развернется между Марсовым полем и Мойкой от
Помимо этого, в фестивальном городке будет множество интересных точек, где можно подготовиться к заплыву, перекусить, найти применение своим талантам, выиграть призы, послушать музыку и просто хорошо провести время. Откроется он уже в 7:00 — задолго до старта. В этом году у нас три входа: на набережной реки Мойки у Трехколенного моста, на углу Марсова поля и набережной Мойки у
Первыми на воду выйдут участники спортивного заплыва: в 9:00 стартует открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Они будут состязаться за призы в двух категориях: «Профи» и «Любители».
Уже с 8:30 мы предлагаем всем участникам карнавала Фонтанка SUP спускаться на воду: 10 тысяч сапов — это не шутка! Перед заплывом нужно хорошенько размяться, поэтому перед стартом вас ждет танцевальная разминка. Официальное открытие фестиваля состоится в 9:45 у Михайловского замка, а в 10:00 карнавал начнет свое шествие.
Смотрите прямую трансляцию открытия с 9:30 на сайте «Фонтанка.ру», в сообществе «Фонтанки» в «ВК» и в сообществе Фестиваля в «ВК». Также фото, видео и все последние новости будут появляться в нашем телеграм-канале. А сразу после открытия начнется первое стендап-шоу на воде от «Команды Газпром нефти» — не переключайтесь!
Внимание! В 11:00 спуск на воду будет завершен — поэтому лучше прийти заранее, чтобы без лишней спешки и с комфортом спуститься в реку.
После того как все участники фестиваля вернутся в стартовый городок, начнется награждение победителей. Награждение победителей спортивной гонки по сапсерфингу Фонтанка CUP запланировано на 14:00. Представление и дефиле финалисток конкурса Miss SUP начнется в 14:30. А награждение победителей конкурсов костюмов — в 15:00. Увидеть всех победителей также можно будет в прямом эфире в сообществе «Фонтанки» в «ВК» и в сообществе Фестиваля в «ВК».
Куда гребем
В этом году у фестиваля — новый маршрут.
Фестивальный городок расположен на набережной реки Мойки — на отрезке, примыкающем к Марсову полю. Отсюда участники спускаются на воды реки Мойки. В 10:00 фестивальная кавалькада начинает свой поход от Инженерного замка по Фонтанке, затем поворачивает в акваторию Крюкова канала. Из него фестивальный караван выходит в воды Мойки и, пройдя ее до
Такая же дистанция ждет участников гонки Фонтанка CUP. Единственное различие: маршрут карнавала завершится под
Общая длина маршрута —
Для тех, кто устал, по маршруту карнавала есть много спусков с набережных, где вы можете при желании в любой момент выйти на берег и при необходимости вернуться в стартовый городок сухопутными средствами. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, на Крюковом канале, всех желающих завершить заплыв пораньше будет ждать автобус. Он доставит вас к месту старта.
Как получить призы
В этом году конкурсных номинаций как никогда много, причем в большинстве вручается не одна награда, а сразу несколько. Поэтому очень советуем вам не стесняться и попробовать силы в креативности.
Итак, получить награду за звание лучшего можно будет в следующих номинациях:
«Лучший костюм»,
«Лучшее оформление SUP-доски»,
«Сказки Пушкина» (лучшие костюмы по мотивам сказок великого поэта),
«Не один» (команды друзей или дружных семей с совместными образами),
«Доставлено в лето» (выбираем обладателя самого фантазийного летнего образа),
«Самый энергичный на сапе»,
«Я и ценный пассажир» (для участия нужно взять с собой на доску питомца и создать для него и для себя креативный образ),
«Музыкальный сап» (номинация для тех, кто играет на музыкальных инструментах, поет или просто любит устраивать дискотеки),
«Корпоративный экипаж»,
«Блестящая идея» (награждаем участников в самых блестящих — в прямом и переносном смысле — костюмах),
«Игра цвета» (выбираем обладательницу самого яркого и креативного макияжа),
«Самый бодрый на канале» (выбираем обладателя самого яркого и креативного утреннего образа).
Подробнее обо всех номинациях мы рассказывали здесь.
Для участия в конкурсе костюмов вам потребуется:
1. Зарегистрироваться на сам фестиваль на официальном сайте. Разумеется, вы это уже сделали.
2. До 12:00 3 августа отправить нам в WhatsApp или Telegram ваше фото в костюме. На нем обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем. Если вы его уже получили — уже можно отправлять фото.
Мы ждем ваши фотографии по номеру
На сапфесте этого года проплывут две настоящие сап-свадьбы. Ну и, конечно, главное украшение любого Фонтанка SUP — конкурс Мисс SUP. Имена и фотографии 10 финалисток смотрите здесь.
Что еще интересного будет на фестивале
Приходить на фестиваль можно и нужно в качестве зрителя. На карнавале жизнь будет кипеть не только на воде, но и на суше: организаторы и партнеры праздника подготовили множество развлечений, конкурсов и прочих активностей. В фестивальном городке вы сможете получить классный мерч, сделать грим, сфотографироваться в фотобудке, отдохнуть в шезлонгах, принять участие в беспроигрышной лотерее, получить стикеры для сапборда и для телефона, украсить свой образ глиттером или переводными тату. Ну и, конечно, сфотографироваться в ярких фотозонах.
Трасса фестиваля Фонтанка SUP проходит через
На Горсткином мосту с 9:00 до 12:00 вас ждет утреннее пати с блогерами в халатах. А на Измайловском — выступление команды чирлидеров.
Послушать музыку с 12:40 можно будет и в стартовом городке. Все подробности тут.
Правила безопасности
Проплыть дистанцию в целом несложно, и времени на ее прохождение большинству хватит с лихвой. Важно придерживаться простых правил: соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не столкнуться на полной скорости с другими сапами. Если это неизбежно — кричите, чтобы тот, в кого вы собираетесь врезаться, был в курсе.
Также рекомендуем соблюдать следующие правила безопасности:
- прикрепите стартовый номер на видное место,
- обязательно прикрепите лиш к ноге,
- используйте спасательный жилет. Для несовершеннолетних участников его наличие — обязательное условие.
В колонне фестиваля и на спусках набережных
Не стоит забывать и о безопасности ваших вещей, в частности смартфонов, которые частенько сбегают от хозяев в пучину вод. Наша общая рекомендация: не стоит брать с собой на фестиваль Фонтанка SUP дорогие вещи. А если взяли, то позаботьтесь об их сохранности, используйте водонепроницаемые чехлы.
Помните: все участники карнавала должны будут покинуть Фонтанку в 12:30. Всю дистанцию необходимо пройти до 14:00, так как после этого откроется движение судов по рекам и каналам города.