Фонтанка SUP — 2024. Подробный путеводитель по фестивалю

Фестивальный городок Фонтанка SUP развернется между Марсовым полем и Мойкой от 1-го до 2-го Садового моста. Здесь будет регистрация участников гонки, выдача стартовых номеров (для тех, кто не получил их заранее), спуск сапов с участниками карнавала на воду, а также многочисленные активности от организаторов и партнеров.



Помимо этого, в фестивальном городке будет множество интересных точек, где можно подготовиться к заплыву, перекусить, найти применение своим талантам, выиграть призы, послушать музыку и просто хорошо провести время. Откроется он уже в 7:00 — задолго до старта. В этом году у нас три входа: на набережной реки Мойки у Трехколенного моста, на углу Марсова поля и набережной Мойки у 2-го Садового моста, на углу Марсова поля и набережной Мойки у 1-го Садового моста.



Первыми на воду выйдут участники спортивного заплыва: в 9:00 стартует открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Они будут состязаться за призы в двух категориях: «Профи» и «Любители».



Уже с 8:30 мы предлагаем всем участникам карнавала Фонтанка SUP спускаться на воду: 10 тысяч сапов — это не шутка! Перед заплывом нужно хорошенько размяться, поэтому перед стартом вас ждет танцевальная разминка. Официальное открытие фестиваля состоится в 9:45 у Михайловского замка, а в 10:00 карнавал начнет свое шествие.



Смотрите прямую трансляцию открытия с 9:30 на сайте «Фонтанка.ру», в сообществе «Фонтанки» в «ВК» и в сообществе Фестиваля в «ВК». Также фото, видео и все последние новости будут появляться в нашем телеграм-канале. А сразу после открытия начнется первое стендап-шоу на воде от «Команды Газпром нефти» — не переключайтесь!



Внимание! В 11:00 спуск на воду будет завершен — поэтому лучше прийти заранее, чтобы без лишней спешки и с комфортом спуститься в реку.



После того как все участники фестиваля вернутся в стартовый городок, начнется награждение победителей. Награждение победителей спортивной гонки по сапсерфингу Фонтанка CUP запланировано на 14:00. Представление и дефиле финалисток конкурса Miss SUP начнется в 14:30. А награждение победителей конкурсов костюмов — в 15:00. Увидеть всех победителей также можно будет в прямом эфире в сообществе «Фонтанки» в «ВК» и в сообществе Фестиваля в «ВК».

