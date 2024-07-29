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    Фонтанка SUP

    Определились финалистки конкурса Miss SUP. Показываем красоту

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    Фото: Canva.com
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    Две недели вы голосовали за участниц самого жаркого конкурса Фонтанка SUP — и мы готовы презентовать вам рейтинг девушек, набравших больше всего голосов. Уже 3 августа сап-бордистки пройдут по рекам и каналам Петербурга вместе с 10 тысячами других участников карнавала. После этого им предстоит подняться на сцену, пройти дефиле, ответить на вопросы ведущего и дождаться оценок жюри.

    Всех финалисток ждут не только овации зрителей, но и полезные подарки от Университетской инновационной компании «Литораль». Но лишь одна из девушек станет обладательницей титула Miss SUP — 2024 и заберет с собой sup-доску от генерального партнера — «Мегамаркета».

    Итак, рейтинг финалисток:

    1. Лебедева Виктория;
    2. Воробьева Анастасия;
    3. Николаес Наталья;
    4. Ковалевич Анна;
    5. Ганина Анастасия;
    6. Решетникова Ирина;
    7. Шурухина Юлия;
    8. Егорова Виктория;
    9. Полицинская Надежда;
    10. Крыжановская Екатерина.
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    Поздравляем девушек и желаем каждой из них удачи!

    Регистрация на фестиваль Фонтанка SUP уже завершилась, но еще есть возможность присоединиться к гонке Фонтанка CUP. Она предваряет карнавал и пройдет по тому же маршруту. При желании после соревнования райдеры смогут присоединиться к карнавалу без дополнительной регистрации и пройти маршрут еще раз — уже в спокойном темпе, наслаждаясь открыточными видами.

    Участие в гонке платное, слоты еще остались, но их количество тоже ограничено. Пройти регистрацию можно здесь.

    Фото: Canva.com

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