Определились финалистки конкурса Miss SUP. Показываем красоту

Две недели вы голосовали за участниц самого жаркого конкурса Фонтанка SUP — и мы готовы презентовать вам рейтинг девушек, набравших больше всего голосов. Уже 3 августа сап-бордистки пройдут по рекам и каналам Петербурга вместе с 10 тысячами других участников карнавала. После этого им предстоит подняться на сцену, пройти дефиле, ответить на вопросы ведущего и дождаться оценок жюри.
Всех финалисток ждут не только овации зрителей, но и полезные подарки от Университетской инновационной компании «Литораль». Но лишь одна из девушек станет обладательницей титула Miss SUP — 2024 и заберет с собой sup-доску от генерального партнера — «Мегамаркета».
Итак, рейтинг финалисток:
- Лебедева Виктория;
- Воробьева Анастасия;
- Николаес Наталья;
- Ковалевич Анна;
- Ганина Анастасия;
- Решетникова Ирина;
- Шурухина Юлия;
- Егорова Виктория;
- Полицинская Надежда;
- Крыжановская Екатерина.
Поздравляем девушек и желаем каждой из них удачи!
Регистрация на фестиваль Фонтанка SUP уже завершилась, но еще есть возможность присоединиться к гонке Фонтанка CUP. Она предваряет карнавал и пройдет по тому же маршруту. При желании после соревнования райдеры смогут присоединиться к карнавалу без дополнительной регистрации и пройти маршрут еще раз — уже в спокойном темпе, наслаждаясь открыточными видами.
Участие в гонке платное, слоты еще остались, но их количество тоже ограничено. Пройти регистрацию можно здесь.