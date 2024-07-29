Определились финалистки конкурса Miss SUP. Показываем красоту

Две недели вы голосовали за участниц самого жаркого конкурса Фонтанка SUP — и мы готовы презентовать вам рейтинг девушек, набравших больше всего голосов. Уже 3 августа сап-бордистки пройдут по рекам и каналам Петербурга вместе с 10 тысячами других участников карнавала. После этого им предстоит подняться на сцену, пройти дефиле, ответить на вопросы ведущего и дождаться оценок жюри.

Всех финалисток ждут не только овации зрителей, но и полезные подарки от Университетской инновационной компании «Литораль». Но лишь одна из девушек станет обладательницей титула Miss SUP — 2024 и заберет с собой sup-доску от генерального партнера — «Мегамаркета».

Регистрация на фестиваль Фонтанка SUP уже завершилась, но еще есть возможность присоединиться к гонке Фонтанка CUP. Она предваряет карнавал и пройдет по тому же маршруту. При желании после соревнования райдеры смогут присоединиться к карнавалу без дополнительной регистрации и пройти маршрут еще раз — уже в спокойном темпе, наслаждаясь открыточными видами.



Участие в гонке платное, слоты еще остались, но их количество тоже ограничено. Пройти регистрацию можно здесь.

