Еще ярче, веселее и креативнее: все конкурсные номинации Фонтанка SUP-2024, где можно выиграть призы

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Остался буквально один день для того, чтобы подготовить костюм к красочному карнавалу Фонтанка SUP. А если вы уже придумали образ, а особенно, если уже получили стартовый номер, то самое время решить, в какой номинации вы хотите побороться за призы. В этом году их как никогда много, причем в большинстве вручается не одна награда, а сразу несколько. Так что еще больше участников уйдет с фестиваля не только с хорошим настроением, но и с подарками.

Мы уже рассказывали отдельно про новые и традиционные номинации в нашей рубрике на «Фонтанке». Накануне фестиваля решили напомнить вам еще раз про все, чтобы было удобнее ориентироваться и показать примеры костюмов и оформления досок прошлых лет, чтобы вас вдохновить. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно, в первую очередь получить стартовый номер. Затем до 12:00 3 августа отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш образ, в WhatsApp или Telegram — по номеру +7 (921) 636–66–74. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем!

Лучший костюм — придумайте себе образ, который поразит тысячи других сапсерферов и зрителей карнавала. Ваша фантазия не ограничена ничем, кроме закона и чувства приличия. У нас уже плавали и динозавры с дюймовочками и русалки со змеями горынычами и даже одуванчики с дедом Мазаем (не обошлось и без зайцев).

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лучшее оформление SUP-доски — пусть ваш сап станет главной частью вашего образа, превратите его в пиратский корабль или ковер-самолет, украсьте воздушными шарами или «посадите» там лес. Главное, чтобы доска сохраняла устойчивость, а дополнительные элементы не мешали другим участникам фестиваля.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сказки Пушкина — специальная номинация Фонтанки SUP в 2024 году, посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. В ней мы решили отметить людей в лучших костюмах по мотивам сказок великого поэта. Так что если чувствуете себя котом ученым или русалкой, которая на ветвях сидит, то вам стоит принять участие в конкурсе именно в этой номинации.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не один — претендовать на победу в этой номинации могут команды друзей или дружных семей, которые создадут самые креативные и оригинальные совместные образы в костюмах и украшении досок, объединенные одной тематикой.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Доставлено в лето — выбираем обладателя самого фантазийного летнего образа, который — как лучший курьер службы доставки — принесет вам не только товары, но и хорошее настроение. Генеральный партнер фестиваля — компания «Мегамаркет» — предлагает участникам не ограничиваться формой реальных курьеров, а предложить индивидуальный стиль, который будет сочетать в себе летнюю тематику с бизнесом «Мегамаркета» и его концепцией доставки.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый энергичный на сапе — для тех, кто своим примером доказывает, что самая мощная энергия — в людях. Кто освещает улыбкой путь даже под темным мостом, за кем хочется плыть, когда уже закончились силы, рядом с кем хочется танцевать под питерским дождем или слепящим солнцем. Приз за самое вдохновляющее выступление, тому кто своим ярким образом помогает создавать атмосферу праздника и заряжает участников фестиваля позитивом вручает титульный партнер фестиваля — компания «Газпром нефть».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Я и ценный пассажир — для участия в этой номинации надо выполнить два условия: взять с собой на доску питомца и создать для него и для себя креативный образ. Партнер номинации — компания «Четыре лапы» напоминает, что мы на Фонтанка SUP ждем не только сок собакам, но и к котам, попугаям, рептилиям и всем остальным животным, не представляющим опасность для участников.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Музыкальный сап — номинация для тех, кто играет на музыкальных инструментах, поет или просто любит устраивать дискотеки. Можно выбрать любой инструмент, который вам по душе. Партнер номинации — группа «Эталон» — говорит, что им песня строить помогает, а вам пусть поможет выиграть призы.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корпоративный экипаж — номинация для тех, кто с коллегами не расстается даже в выходной и готов плыть по рекам и каналам плечо к плечу. Оцениваем не только сплоченность коллектива, но и оригинальность образа, созданного корпоративными командами — а их в этом году, между прочим, 33.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Блестящая идея — награждаем участников в самых блестящих (в прямом и переносном смыслах) костюмах. Партнер номинации — компания «Ингосстрах» — призывает излучать, распространять и масштабировать уверенность — любыми оптическими и художественными средствами.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Игра цвета — выбираем обладательницу самого яркого и креативного макияжа. Компания Avon — партнер номинации — предлагает использовать яркие и необычные цветовых сочетания в макияже. Кстати, можно поучаствовать только в мейкап-номинации, даже если у вас нет костюма.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый бодрый на канале — выбираем обладателя самого яркого и креативного утреннего образа. Официальный телепартнер фестиваля — компания ТНТ — наградит участников карнавала, которым с помощью костюма и украшенной сап-доски удастся рассказать, с чего начинается идеальное утро.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также за самый выдающийся образ, который не попадает ни в одну из вышеперечисленных номинаций, мы вручим специальный приз от жюри Фонтанка SUP.



Все победители получат призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля, среди которых много сап-досок, фирменный мерч компаний, бьюти-средства для того, чтобы стать еще красивее и т.п. Так что скорее придумывайте образ, если еще этим не занялись. А если вы уже получили стартовый номер, то можно присылать фотографии — только обязательно в образе.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще одна традиция фестиваля — это SUP-свадьба. И этот год не исключение: мы поздравим молодоженов — участников Фонтанка SUP, чья дата бракосочетания назначена на период с 29 июля по 3 августа.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, на фестивале мы увидим после заплыва дефиле самых красивых девушек — финалисток конкурса Miss SUP, среди которых мы выберем победительницу.



Так что ждем всех зарегистрировавшихся на фестивале Фонтанка SUP 3 августа!